Diletta Leotta sulla tavola infiamma le Eolie: che curve

Diletta Leotta decide di infiammare le sue vacanze ed anche il profilo ufficiale Instagram con una nuova foto che non poteva assolutamente passare inosservata. Una vera e propria gioia per i nostri occhi, nulla da aggiungere

Anche in questa occasione ha deciso di spiazzare completamente i suoi follower con uno scatto che non sta né in cielo e né in terra. Davvero siamo entusiasti, nel mostrarvi, uno dei suoi capolavori. Anzi, definirli solamente in questo modo è decisamente troppo poco. Direttamente dalle Eolie fa impazzire tutti di gioia mostrando delle curve decisamente illegali e che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti noi FOTO

Diletta Leotta, vacanza illegale: che curve

In attesa di ritornare a lavoro, una delle nostre giornaliste preferite si sta concedendo ancora qualche altro giorno di puro e meritato relax. Anche quest’anno ha deciso di trascorrere le sue vacanze nella sua Sicilia, precisamente nelle Isole Eolie. Lo ha fatto capire con uno scatto che è a dir poco straordinario e che ci lascia tutti quanti a bocca aperta. Oramai manca sempre poco nel rivedere nuovamente la bellissima catanese nella sua postazione, a bordocampo, in tutti i campi della Serie A. Tra l’altro c’è grande attesa per capire dove farà il suo esordio visto che, proprio nelle ultime ore, sono usciti i calendari della nuova stagione sportiva 2022-23. Ritornando al suo post, però, abbiamo subito notato una cosa: la grandissima quantità di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che si sono dovuti inchinare dinanzi alla sua bellezza. Tanto è vero che anche una delle icone della nostra speciale rubrica come Anna Tatangelo ha dovuto fare lo stesso. Un fantastico regalo da parte della quasi 31enne (li compirà ad agosto) che ci delizia con una nuova foto che adesso vi faremo vedere.

Diletta Leotta, vista spettacolare: il panorama fa da cornice – FOTO

Ed eccola qui, più seducente e sensuale che mai. Direttamente sulla tavola da surf infiamma il suo account ufficiale Instagram. Si possono ammirare le sue curve che meritano decisamente. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro. Una gioia per tutti i suoi fan che sono rimasti, ancora di più, increduli, da quello che continua a regalarci. Quel sorriso che non deve mai mancare in queste occasioni e tanto altro ancora. Adesso è il tempo di fare un altro tuffo e poi, magari, postare anche un’altra foto.