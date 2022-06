Nuova beffa Milan, ancora un colpo saltato: ora sono tre

Il giocatore in passato era stato proposto al club rossonero: ora invece è ad un passo dal suo ritorno in Germania.

L’addio di Frank Kessié a parametro zero, direzione Barcellona, porta il Milan a ragionare su alcune dinamiche di mercato anche nella zona mediana del campo. Con la cessione dell’ivoriano, il centrocampo del Milan vedrà l’assenza di un calciatore ibrido, poiché tra fisicità e qualità, Kessié era l’unico in grado di gestire perfettamente i tempi di gioco della squadra rossonera.

L’ascesa di Sandro Tonali però è stato un ottimo segnale per tutta la squadra, con quest’ultimo che è stato pressoché decisivo in molte partite, soprattutto nella parte finale della stagione. Il Milan però per sopperire alla cessione del centrocampista ivoriano, dovrà per forza di cose prendere un calciatore con caratteristiche simili. Renato Sanches è il nome che più ha convinto la dirigenza ma l’inserimento del Paris Saint-Germain non ha fatto altro che rendere la trattativa con il Lille più difficile. Mesi e mesi di contatti con la società francese ma che di fatto non hanno portato i risultati sperati. Oltre al centrocampista portoghese, Maldini e Massara hanno valutato anche altre piste in Italia e all’estero.

Milan, il centrocampista pronto a firmare per un altro club

Nonostante l’incontro avvenuto negli scorsi mesi con l’entourage del calciatore, il Milan non è mai andato oltre l’interessamento per Julian Weigl. Quest’ultimo però, ha sempre lasciato la porta aperta gradendo la destinazione Milan. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione però, l’Eintracht di Francoforte ha intensificato i contatti con il Benfica per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista ex Borussia Dortmund. I tedeschi sono alla ricerca di un mediano: Julian Weigl su tutti è il prescelto, dopo che Marc Roca, ex obiettivo di mercato del Betis tra le altre, ha firmato per il Leeds Utd lasciando così il Bayern dopo solo 2 stagioni.

Benfica ed Eintracht negli ultimi giorni hanno intensificato i contatti per il calciatore tedesco. Il centrocampista ha espresso chiaramente la sua volontà di tornare in Germania, trovando nell’Eintracht la squadra giusta al momento giusto. Dopo l’annuncio dell’attaccante argentino Lucas Alario, il club tedesco è pronto a ultimare i dettagli della trattativa per Weigl, con il Benfica che ha dato la disponibilità alla sua cessione. Le alternative ai portoghesi non mancano, dato che nel caso in cui Weigl dovesse lasciare la squadra, il Benfica andrebbe sul centrocampista belga dello Stoccarda Orel Mangala.