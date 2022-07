Valeria Bigella, trasparenza e intimo in vista: Sardegna ai suoi piedi

Una nuova ed emozionante foto che porta la firma di Valeria Bigella. Anche in questa occasione la nota imprenditrice digitale non ha assolutamente deluso le aspettative ed i suoi fan sono rimasti semplicemente soddisfatti e sempre a bocca aperta

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata. In che modo? Ovviamente pubblicando una nuova foto sul suo profilo ufficiale Instagram che sta raccogliendo quello che merita: ovvero una quantità di “like” e commenti di approvazione che, in questi casi, non devono assolutamente mancare. Guardare per credere il suo ultimo capolavoro – FOTO

Valeria Bigella, questa volta si è davvero superata

Tutti quanti i suoi follower non stavano aspettando altro se non il nuovo post dove poter lasciare il “cuoricino” a Valeria Bigella che se ne meriterebbe a prescindere. In questa occasione (proprio come riportato in precedenza) ha sbalordito nuovamente tutti con una posa che davvero non sta né in cielo e né in terra. Se pensate che stiamo esagerando allora vi sfidiamo a rimanere qui con noi per visionare, tutti quanti insieme, il suo ultimo capolavoro che merita di essere visto con la massima attenzione. Anche perché bisogna assolutamente tenere gli occhi bene aperti per non perdersi assolutamente nulla di quello che l’influencer ci ha regalato. Molti di voi la ricorderanno per essere stata una delle protagoniste dell’edizione di ‘Uomini e Donne‘, programma condotto da Maria De Filippi ed anche per aver partecipato a ‘Tempatation Island‘, sempre nata grazie ad una idea della compagna del giornalista Maurizio Costanzo. Dopo un breve riassunto della sua carriera televisiva, però, è arrivato il momento tanto atteso che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare.

Vestito lungo nero e lato ‘A’ in bella vista: semplicemente Valeria – FOTO

Illumina il cielo della Sardegna ed anche la spiaggia del Golfo di Marinella, luogo in cui si trova adesso dove sta trascorrendo il periodo di relax. Possiamo notarla con addosso un lungo vestito nero che le dona divinamente. Come potete ben notare si possono intravedere, molto bene, le sue gambe visto che c’è un filo molto trasparente che le mettono in evidenza. Per non parlare del suo lato ‘A’ semplicemente fantastico e prorompente. Un capolavoro che molti attendevano e che ha lasciato tutti senza parole.