Il Milan beffa la Juventus: presa la stella della Serie B

Colpo in prospettiva targato Maldini: il calciatore, seguito da tempo anche dalla Juventus, ha scelto di sposare la causa rossonera.

Un Milan che pensa in grande ed investe per il futuro: l’ultimo arrivato, Charles De Ketelaere, è la prova di quanto detto poc’anzi. Ulteriore dimostrazione verso chi, da anni, critica la dirigenza accusandola di non investire cifre importanti come un club campione dovrebbe fare.

Un Milan che investe sempre più nei giovani. Gli stessi giovani che hanno riportato lo scudetto a Milano, sponda rossonera. La dirigenza ha cambiato le strategie di mercato dopo gli anni disastrosi del gruppo cinese. Una rosa che comprende un mix di calciatori giovani e “anziani”, con Zlatan Ibrahimovic che, oltre a mettere in campo tutta la sua qualità, fuori dal campo dimostrare di essere un vero capitano, un leader carismatico. Un Milan che ha cambiato approccio anche con lo scouting, con Geoffrey Moncada che da tempo lavora come capo scout. La nostra redazione ha avuto anche modo di poter fare una chiacchierata conoscitiva. Tanti spunti interessanti, con una nota legata a stretto giro alla trattativa con il Club Brugge per De Ketaelere. Il Milan ha provato fino all’ultimo a strappare al club belga il classe 2005 Noah Mbamba, difensore centrale (all’occorrenza anche mediano), che il Milan seguiva già da tempo.

Colpo per il futuro in casa Milan: in arrivo il talento italiano

Milan che continua a lavorare dentro e fuori dal campo, con i rossoneri vincenti nell’ultima amichevole disputata. Secco 2-0 al Velodrome di Marsiglia contro i padroni di casa, con le reti di Messias e Giroud che chiudono la pratica già nel primo tempo. Altri segnali positivi per Pioli, che ora non aspetta altro che avere a disposizione De Ketelaere. Milan che però guarda al futuro con grande ottimismo, dato che i rossoneri vogliono chiudere un altro colpo di prospettiva. Questa volta almeno, il talento è tutto italiano, con Paolo Maldini intenzionato a chiudere la trattativa con il Vicenza per Tommaso Mancini. Talento puro e gol a non finire il classe 2004, attaccante cresciuto nel vivaio del Vicenza.

Con un contratto che scade il prossimo anno, il Vicenza ha tutta la volontà di cedere il giovane gioiello anche per creare una plusvalenza di cospicua rilevanza. Il Milan è davvero ad un passo dal giovane attaccante, battendo anche la forte concorrenza della Juventus. I rossoneri puntano sempre più in alto, investendo su giovani di ottima speranza, dando un segnale importante a tutti. L’Italia deve ripartire dai giovani, nello sport (in questo caso nel caso), così come nella vita.