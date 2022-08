Paris Hilton, tuta trasparente: si vede tutto, ballo bollente – VIDEO

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di New York ci emoziona con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Questa volta, però, quello che vi faremo vedere non è una immagine. Ma molto, molto di più

Da come avete ben potuto capire dal titolo ci stiamo riferendo ad un filmato. Un video che, con il passare delle ore, sta avendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? All’altissimo numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando decisamente altro se non questo suo regalo che è arrivato puntuale, proprio come un orologio svizzero. Quello che vi attende è un qualcosa di magico.

Paris Hilton, visione paradisiaca: il filmato manda tutti in tilt

In realtà ci basterebbe anche questa foto che potete visionare in alto. Ed invece no visto che la stessa ci ha voluto fare un grande dono che, tra qualche rigo, anche voi vedrete. Per chi ha già capito di cosa stiamo parlando e si trova qui per una “ripassata” vi diciamo una cosa: è sempre un piacere avervi in prima linea. Per chi, invece, non ha capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Per lei il tempo sembra non essere passato mai. A quanto pare la sua carta di identità mente eccome visto che non ne dimostra assolutamente 41 anni. Se per questo neanche la metà visto che la ricordiamo, con molto piacere, con i suoi esordi sia da attrice che da cantante. Come dimenticare le canzoni “Stars are blind” e “Nothing in this world” che hanno fatto la storia e che ci ritornano di nuovo in mente. Adesso, però, andiamo a vedere il suo ultimo capolavoro e soprattutto il motivo per cui siete tutti quanti qui. Buona visione e divertitevi.

Paris Hilton, filmato da mandare fuori di testa: che stile – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)

Una tuta nera che le dona a pennello e che mette in risalto le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di alcun tipo di commento visto che sono decisamente perfette. Un fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione e che merita di essere visto con molta attenzione. Per il resto non diciamo più nulla visto che adesso entreranno in scena i vostri occhi che guarderanno un capolavoro del genere.