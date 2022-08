Diletta Leotta, Capri sempre più bollente: spacco esagerato

Anche in questa occasione si è decisamente superata. In realtà non si tratta affatto di una novità visto che non si tratta della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata. Guardare per credere che spettacolo – FOTO

Ovviamente la protagonista non può essere che lei, la magnifica Diletta Leotta. Continua il periodo di relax da parte di una delle giornaliste sportive più conosciute ed apprezzate del panorama calcistico. Nemmeno a dirlo che i suoi post, che puntualmente condivide sui social network, riscuotono sempre un grandissimo successo. Proprio come in questo caso dove la pioggia di “like” non si è fatta assolutamente attendere. Buona visione a tutti.

Diletta Leotta, visione paradisiaca: che forme

Come riportato in precedenza, non esiste una sola foto da parte della nativa di Catania che non abbia mai riscosso un grandissimo successo. Si è decisamente superata, ci teniamo a ribadirlo: i suoi contenuti sono davvero mozzafiato e da far perdere la testa. Se non avete capito di cosa stiamo parlando (e soprattutto non avete ancora visto il suo post) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da spalancare e stropicciarsi gli occhi contemporaneamente, per non perdervi neanche un solo particolare di quello che ci ha regalato. In realtà è stato molto difficile, per noi della redazione, quale immagine scegliere di postare. Poi la scelta è ricaduta su una che merita davvero molto. Ovviamente siamo consapevoli del fatto che il vostro livello di curiosità si sta alzando sempre di più. Bene, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia: mettetevi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare. Offre la bellissima 31enne (che compirà tra pochissimi giorni).

Diletta Leotta, da rimanere senza fiato: che spettacolo – FOTO

Ed eccola qui pronta a far serata in una delle isole italiane più famose e soprattutto ambite in questa bollente estate. Ovviamente ci stiamo riferendo a Capri che è onorata di aver accolto la stupenda giornalista di ‘Dazn‘. Il vestito non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento: decisamente spaccato con visione paradisiaca delle sue gambe. Lato ‘A’ messo in bella evidenza, soprattutto per via del fatto che il contenuto che indossa è decisamente stretto e mette in risalto tutto il suo magnifico repertorio. Da rimanere senza parole.