Claudia Ruggeri fa ‘bollire’ anche la montagna: bikini invisibile

Claudia Ruggeri torna a colpire i fan dritto al cuore con i suoi scatti da urlo, la Miss di Avanti un Altro esagerata in costume

Telespettatori e ammiratori a vario titolo sui social hanno imparato a conoscerla molto bene grazie alle sue esibizioni ad Avanti un Altro, programma che le ha dato grande celebrità. La Miss, Claudia Ruggeri, è diventata ormai una icona di fascino sul web e strappa applausi ad ogni nuovo post.

Claudia Ruggeri, la Miss più amata dagli italiani spopola anche in estate

Nel quiz show di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis – di cui Claudia è la cognata, essendo impegnata con Marco Bruganelli, fratello della moglie del conduttore – Claudia è la autentica mattatrice al femminile tra le numerose bellezze che popolano il ‘minimondo’ e che rappresentano un valore aggiunto della trasmissione, che non a caso si è imposta tra le più seguite dal pubblico. Il gioco ha un format dinamico e divertente, l’irriverenza di Bonolis e della sua storica spalla Luca Laurenti la fanno da padrone. Ma quando entrano in scena presenze come quella di Claudia, non si può che restare senza parole. La 38enne romana su Instagram ha ormai oltre un milione di followers e anche nella lunga pausa estiva è stata seguita con grande affetto e partecipazione dagli ammiratori. Il suo fascino verace e irresistibile è un marchio di fabbrica e in tanti non aspettano altro che il suo ritorno in onda con la nuova stagione di Avanti un Altro. Intanto, però, possiamo continuare a goderci gli ultimi scatti estivi della Miss, ancora una volta con immagini da capogiro.

Claudia Ruggeri, visione in bikini semplicemente statuaria: silhouette divina che lascia senza fiato

Dalle spiagge alla montagna, il risultato non cambia e Claudia è sempre stratosferica. La Ruggeri si sposta in quota per godersi un po’ di fresco in questi giorni, ma per l’ennesima volta ci offre una prospettiva in costume davvero memorabile. La sua silhouette statuaria accende in un attimo l’immaginazione e la fantasia del pubblico. Gambe infinite, fianchi sinuosi, scollatura eclatante, ogni dettaglio fa sognare ad occhi aperti. Spregiudicata e seducente come non mai, Claudia non può che raccogliere anche in questo caso la vera e propria ovazione da parte degli ammiratori. Like e commenti arrivano a profusione in pochissimo tempo, la sua fisicità davvero esplosiva non può lasciare indifferenti e mantiene altissime le temperature.