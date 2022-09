Diletta Leotta, reggiseno e nulla più: il lato A è tutto in mostra

Un nuovo scatto e la community reagisce con una rapidità incredibile: Diletta Leotta si mostra in compagnia con un look clamoroso.

Abiti pazzeschi, un sorriso da sogno, le luci a rendere tutto più potente. La protagonista è sempre lei, e stiamo parlando di Diletta Leotta.

Cambiano le locations, ci si sposta dalla tv ai social, ma il risultato è sempre quello, e quando si parla di una donna che ha fatto il boom nei suoi followers e continua a mettere in fila record su record, è lecito attendersi sempre qualcosa di nuovo che possa regalare l’effetto wow. Dopo averla vista nuovamente splendida protagonista a bordo campo per Dazn, e averla ammirata in una serie di spot in televisione di marchi che in maniera sempre più frequente la cercano per prestare il suo volto magnetico ai prodotti, arriva una foto tutta da ammiriare su Instagram.

Il look in occasione della cerimonia è clamoroso, il compagno di avventura simpaticissimo, ma ciò che colpisce è quella giacca che si apre e che lascia tutti a bocca aperto. Diletta Leotta lo ha rifatto, e sono i numeri nei commenti a chiarire quale sia il seguito della splendida presentatrice e soprattutto quanto in Italia sia amata.

Diletta Lotta, tutti a bocca aperta dopo la foto

Un altro successo, l’ennesimo tributo su Instagram. Alzi la mano chi almeno una volta non ha dato un’occhiata agli scatti della siciliana, che nei numeri continua a fare registrare un vero e proprio boom. Sono quasi 9 milioni i suoi followers, e tradotto in numeri più chiari, e in grado di dare la dimensione del suo seguito, quasi un italiano su 8 la segue, e non tutti hanno un account Instagram.

Il motivo? Non è solo da ricercare nella sua avventura con Dazn che l’ha resa celebre mostrando il suo fascino e la bravura, ma anche nelle foto che arrivano in una pagina pazzesca. Se le istantanee al mare in bikini vi hanno lasciato con il fiato sospeso, e quelle duranti i suoi allenamenti hanno incollato tutti agli schermi, di certo resterete senza parole dopo aver visto l’ultima fotografia regalata alla community.

Sorriso smagliante, il suo splendido cucciolo che l’accompagna sempre, e poi quella giacca che si apre e lascia vedere un décolleté da sogno. In pochi minuti arrivano quasi 600 commenti per testimoniarle l’affetto ma anche lo stupore per uno scatto potentissimo. Bellissima, molto seguita, e con un look scelto per un matrimonio importante che ha lasciato la community a bocca aperta. Diletta Leotta fa ancora centro, e questa volta il suo abito è davvero pazzesco, e il suo fisico ancora di più.