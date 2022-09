Monica Bertini regina della Serie A: spacco esagerato

Fra le tante giornaliste che fanno impazzire i tifosi un posto d’onore va anche alla splendida Monica Bertini: eleganza e bravura non si discutono.

Gli italiani non hanno dubbi, e apprezzano tutte quelle giornaliste che ormai da tempo (e per fortuna verrebbe da dire), hanno preso il comando di molte trasmissioni di sport.

Fascino, eleganza, bravura. Il tutto per rompere gli schemi, per far ricredere chi pensa che il calcio sia un affare per uomini, e che di certo sbaglia. Anche Monica Bertini è infatti una protagonista apprezzatissima, che dagli studi di Mediaset conduce in maniera impeccabile le trasmissioni di calcio alimentando il dibattito, ponendo domande precise agli ospiti e ai protagonisti della Sera A mostrando intanto un fascino pazzesco.

Abiti da sogno, sguardo ammaliante, capacità importanti alla conduzione. Poi quando si legano le bellezze mediterranee al calcio il gioco è fatto, e le due passioni si intrecciano inevitabilmente, trasformandosi in complimenti, in apprezzamenti, in boom sulle pagine social. Anche la bravissima Monica Bertini è quindi di diritto una influencer. Non lo fa di lavoro, perché il suo è ben delineato e lo svolge in maniera impeccabile, ma quando a seguirti ci sono quasi 500mila persone, di certo i numeri non sono affatto da sottovalutare.

Monica Bertini, spacco da paura in studio

I suoi outfit hanno fatto impazzire il pubblico televisivo, i suoi post fanno il resto, e la sua bravura non è passata di certo inosservata. L’intreccio viene da sé, e si trasforma quindi in una valanga di like e di commenti sui social che mettono l’accento sul fascino e sull’eleganza della splendida giornalista. L’inizio della Serie A e della Champions si sono trasformati infatti in una lunga serie di trasmissioni legate al calcio, e fra ospiti di grande spessore, interviste e commenti puntuali, al timone c’è lei.

La Bertini convince, detta i tempi da brillante padrona di casa, dà a tutti lo spazio per esprimere il loro pensiero, e il resto lo fa con outfit da sogno, sorrisi che incollano allo schermo, sguardo ammaliante che buca le telecamere ed entra con forza nelle case degli italiani che la seguono.

La giornalista mostra quindi su Instagram scatti pazzeschi. Arrivano le foto delle sue conduzioni dei tg sportivi, quelle in studio a “Pressing”, ma anche istantanee private dai momenti di relax e dalle vacanze. Il risultato? Foto in costume, sorrisi pazzeschi, ma anche 422 mila followers. Del resto, dopo aver visto uno degli ultimi scatti in studio, con uno spacco clamoroso e un fisico travolgente, è difficile non lasciare un like, e chi la segue l’ha travolta d’affetto.