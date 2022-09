Il Milan deve decidere: uno è di troppo, cessione certa

Maldini inizia a tirare le somme e fa i conti con una rosa finalmente completa: ecco quindi che fra due calciatori, entrambi al momento riserve in un ruolo, uno potrebbe lasciare i rossoneri ben presto.

Il lavoro paga, soprattutto nel calcio, e in maniera tangibile quando a svolgerlo sono protagonisti che non si basano sui nomi e sulle valutazioni, ma sulla qualità dei calciatori scelti.

Maldini e Massara in tal senso non sono solo grandi professioni, ma validissimi talent scout. Hanno saputo individuare pedine a basso costo rendendole protagoniste in Serie A e ora si godono una rosa completa, valutazioni che per alcuni calciatori sono decollate, e anche la possibilità di incrementare i soldi in cassa effettuando qualche cessione.

Ecco quindi che in alcuni ruoli esistono elementi di troppo. Pioli può finalmente sorridere per una squadra più completa, con ricambi di qualità e nuovi innesti che possono fare la differenza. Se qualcuno è di troppo però, le regole del club impongono riflessioni immediate e se è il caso anche la cessione. I rossoneri infatti gestiscono in maniera oculata le risorse che hanno, e già a gennaio potrebbero salutare alcuni giocatori, magari per far spazio in rosa e puntare su nuovi elementi.

Milan, fra i due esterni uno partirà

La fascia destra del Milan ha un padrone assoluto. Si tratta di Davide Calabria, anche capitano, insostituibile nello scacchiere di Pioli che non solo gli affida compiti di copertura e attacco, ma spesso gli chiede di accentrarsi per creare spazi, e se è il caso di sfruttare quel tiro potente per calciare in porta. Alle sue spalle sono quindi in due a contendersi una maglia, e con molta probabilità uno dei due saluterà. Dest è infatti stato prelevato per diventare una pedina fondamentale per Pioli.

Classe e corsa non si discutono, così come le caratteristiche che potrebbero renderlo davvero uno dei migliori esterni in giro per l’Europa. Servirà un po’ di tempo per inserirsi, ma Pioli è maestro in questo e avvierà le sue valutazioni. Qualora l’ex Barca dovesse continuare a mostrare la sua voglia di emergere sarà di certo tenuto in grande considerazione, e a questo punto un calciatore sembra avere i bagagli pronti.

A fine stagione infatti Florenzi potrebbe lasciare la squadra. Il Milan lo ha riscattato, anche convinto dalla capacità del calciatore di interpretare più ruoli, ma l’abbondanza sull’out di destra fra attacco e difesa, e i tanti infortuni all’ex Roma e Psg, potrebbero chiudere di fatto la sua esperienza in rossonero. Maldini ci pensa, ma Florenzi avrà altre possibilità per dimostrare di essere una pedina fondamentale per Pioli.