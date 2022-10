Colpo di scena, pentito di essere alla Juve: addio in vista

Allegri non può più sbagliare, neanche con il calciatore: ha bisogno di spazio, altrimenti si rischia un altro pesante errore.

La sconfitta con il Milan ha messo a nudo tutto di una Juventus fragile, incapace di reagire, battuta in maniera netta e con i suoi uomini migliori autori di una brutta prova.

Da Bonucci a Vlahovic, passando per Cuadrado, il tecnico ha fatto i conti con una serie di prove individuali negative, e inizia a farsi domande su quali potrebbero essere i rimedi per tentare di risollevare una stagione che si è messa già male. I tifosi puntano il dito contro di lui, e il motivo non è solo da ricercare nelle difficoltà incontrate in Serie A e in Champions, ma anche in un altro dato da non sottovalutare.

Gli innesti voluti dall’allenatore non hanno infatti inciso, e se per Pogba i punti interrogativi sulla tenuta fisica si sono trasformati in una pesante certezza, ma anche per altri calciatori arrivati in Italia il momento è molto delicato. Ecco quindi che qualcosa a gennaio potrebbe già cambiare, è solo Allegri può scongiurare un rischio pesantissimo.

La Juve e il calciatore riflettono: tanti dubbi e poche certezze

Allegri lo ha fortemente voluto, e anche i tifosi a suo arrivo hanno sottolineato che era quella la pedina che mancava da anni alla squadra, con la convinzione che avrebbe fatto la differenza. L’arrivo di Leandro Paredes è stato accolto come uno dei colpi più importanti degli ultimi anni. Allegri voleva infatti un regista puro, un organizzatore di gioco pronto a dettare i tempi ma anche a schermate le iniziative delle squadre avversarie.

L’avvio dell’ex Roma e Psg non è stato però dei migliori. La sua classe non si discute, e anche contro il Milan il suo ingresso in campo ha di certo dato qualcosa in più alla squadra. In molti si sono chiesti però il perché di quella esclusione dal primo minuto. Allegri infatti ha scelto di farlo rifiatare in un match che è fondamentale per il cammino della Juve, e un centrocampista del calibro di Paredes di certo deve trasformarsi in uno dei punti di forza della squadra.

Ecco perché Allegri non ha altra scelta. Dovrà impiegarlo, trovare il modo di accelerare il suo inserimento e valorizzare una pedina che è una assoluta risorsa per la sua squadra. L’alternativa sarebbe andare incontro a ciò che potrebbe accadere a gennaio. Paredes vuole e merita un ruolo da protagonista, e la Juve deve garantirlo all’argentino che sarà una stella del mondiale. L’alternativa sarebbe pesante, e in un mercato in cui tutto può accadere, di certo la Juve non può permettersi di rischiare di perdere un calciatore di altissimo livello.