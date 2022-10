Elisa De Panicis, la giacca si apre: sotto non c’è intimo

Una foto potentissima e la community incassa l’ennesimo regalo: la De Panicis torna ad incantare sui social.

Foto a ritmo altissimo, complimenti senza sosta, contenuti che alimentano la passione degli italiani per lei. Splendida, travolgente, unica.

Sono solo alcuni degli aggettivi che arrivano sulla sua pagina social che continua ad incassare e fare registrare numeri da record. Se non avete ancora visto il suo post non avete infatti idea di quello che stiamo dicendo. Niente paura però, perché siete nel posto giusto e nel momento in cui noi abbiamo visto una foto travolgente, e senza pensarci un attimo abbiamo deciso che meritava un grande spazio.

Elisa De Panicis travolge la community

Elisa De Panicis lo ha fatto nuovamente con un post che sfida per certi versi la censura, che ha raccolto like a valanga e commenti, come accade ogni volta che posta un contenuto. Questa volta però i fan sono davvero a bocca aperta. Sarà forse la potenza di quello sguardo, l’intensità delle espressioni, ma di sicuro anche un look che non fa nulla per nascondere un fisico pazzesco che non passa mai inosservato. Non ci credete? Prendete un attimo per voi e ammirate ciò che state per vedere.

Un dato infatti è certo, e i fan lo testimoniano in maniera chiarissima. Non è affatto un mistero che il suo contenuto sta raggiungendo un successo pazzesco, che è di certo merito di una foto indubbiamente destinata a lasciare a bocca porta. Ovviamente ci riferiamo ad un numero di like che non si contano, a cuori e fiamme, commenti di apprezzamento in arrivo da ogni angolo d’Italia e non solo.

Elisa De Panicis: il look mostra qualcosa in più

“Non giocare con me, vincerò sempre”. La traduzione di ciò che scrive la De Panicis è questa, ed è accompagnata da uno scatto clamoroso. Il volto è come sempre bellissimo, autentico, travolgente. Sguardo che incolla allo schermo, espressione provocante, poi il look che non può in nessun modo passare inosservato.

La gonna è cortissima, la giacca stretta si apre e non c’è intimo. Le forme esplodono quindi e nei commenti l’affetto per lei emerge in maniera forte. Del resto la fotografia lascia tutti a bocca aperta e non è la prima volta che accade. Sono i numeri infatti a testimoniare quel legame con il suo pubblico. I suoi followers sono un milione e mezzo, e dando un’occhiata alle foto c’è solo una reazione che accomuna tutti. Quella voglia di mettere like a valanga e di guardare tutti gli scatti, uno più bello dell’altro.