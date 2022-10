Sophie Codegoni, una gonna così non si era mai vista

Sophie Codegoni non la smette assolutamente di stupire i suoi follower e lo fa nella migliore maniera possibile che tutti quanti noi stavamo aspettando. Ovviamente ci stiamo riferendo al suo post e soprattutto al look che non poteva passare inosservato e che merita di essere visto con tutta la cautela – FOTO

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire solamente “paradisiaca” è troppo poco per i nostri gusti. Il titolo non è assolutamente ingannevole, potete stare fin troppo tranquilli. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma qui si è veramente superata e lo ha fatto nella migliore maniera possibile. Guardare per credere se avete qualche dubbio.

Sophie Codegoni, bellezza incredibile: la sua gonna di più

Diciamocelo chiaramente: se aveva intenzione di mandarci completamente fuori di testa allora non possiamo davvero fare altro che darle ragione. Anche in questa occasione ci ha mandato in confusione. Qui, però, ha decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Pensate che stiamo davvero esagerando? E’ solamente perché non avete ancora visto la sua opera d’arte che sta avendo il successo che merita. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente al numero impressionante di “like” e commenti di approvazione che sta continuando a ricevere e come giusto che sia. Vi diciamo solamente che la sua gonna vale il prezzo del biglietto. Anzi, in questo caso, dell’articolo. Adesso, però, basta con le chiacchiere visto che siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Sophie Codegoni, tutto troppo mini: gambe da favola – FOTO

Ed eccola qui, sempre più incantevole come non mai la nostra Sophie che non smette assolutamente di sorprenderci. Il suo vestito è davvero incredibile e mette in risalto le sue straordinarie forme. Per non parlare del suo lato ‘A’ a dir poco incantevole. Se vi state chiedendo se sia il caso di applicare lo zoom la risposta è solamente una: assolutamente sì. Le sue gambe sono una vera e propria gioia per i nostri occhi. Roma, luogo in cui è stata scattata la foto, non è mai stata così bollente. Tutto questo solamente grazie alla sua presenza che rende il tutto ancora più incantevole e sexy.