Sirene dalla Premier: addio Juve, trattativa inaspettata

Il calciatore ha incassato proposte allettanti in Premier League: arriva la decisione sul futuro, ed è ufficiale.

Avvio lento, ripartenza veloce, prospettive che passano forzatamente dal recupero di alcuni calciatori e dalla crescita di altri elementi in rosa.

Allegri può in qualche modo fermarsi un attimo a riflettere. Dopo l’inizio pessimo da parte della sua Juve e l’eliminazione in Champions, il tecnico ha trovato la chiave per gestire gli infortuni e soprattutto calciatori che hanno fornito ottime prestazioni. Sarà il mercato quindi a chiarire chi resterà e chi invece può essere sacrificato, soprattutto in un reparto che è al centro di una vera e propria rivoluzione.

A centrocampo Allegri può contare su un Fagioli ispiratissimo, su Rabiot in grande crescita ma probabilmente in partenza e anche su Miretti che migliora ad ogni partita. Ecco quindi che alcune perdine potrebbero essere sacrificate, e arriva un retroscena su un’offerta importante, anzi forse più di una, che potevano cambiare la carriera di un elemento a disposizione di Allegri.

“Vuole restare a Torino”

Offerte importanti e una risposta chiara. Così tanto da spegnere ogni trattativa sul nascere. Mentre Allegri lavora con il club per capire quali interventi fare in entrata e in uscita nel mercato di gennaio, arriva un retroscena su un’offerta che avrebbe potuto cambiare tutto già nella passata estate. In una intervista pubblicata su Tuttosport, il procuratore di Manuel Locatelli ha infatti svelato un dettaglio non da poco, che testimonia l’interesse forte da parte di alcuni club per il suo assistito e anche la risposta netta e decisa, che di certo farà piacere ai tifosi.

Stefano Castelnovo ha infatti parlato delle possibili offerte per il calciatore, di alcuni rumors che lo avrebbero voluto in partenza, rispedendo tutto al mittente. L’agente ha chiarito che alcune offerte dalla Premier sono state avanzate per strappare il calciatore alla Juventus, ma i club hanno dovuto desistere.

Locatelli ha infatti deciso di restare in bianconero dopo alcune chiacchierate nella scorsa estate con altre società ed è stato categorico nel ribadire la volontà di non lasciare la squadra. Il calciatore è infatti nei progetti futuri del club, e l’agente ha ribadito l’orgoglio per questa decisione da parte della società bianconera che ha spento sul nascere tutte le voci. L’ex Sassuolo resterà a Torino, e in un centrocampo che sarà forse rivoluzionato, resta uno degli intoccabili per Allegri.