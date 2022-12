Le Donatella piccanti: le minigonne sono davvero microscopiche

Sorrisi incantevoli, look da sogno e fisici pazzeschi: le Donatella preparano la nuova avventura e mandano in tilt la community.

La coppia femminile più esplosiva della televisione in Italia? Quando si parla delle sorelle Provvedi la risposta probabilmente è affermativa.

Musica, programmi, collaborazioni con brandi di moda. C’è di tutto nella carriera delle sorelle partite da X Factor ma poi costantemente presenti nel mondo dello spettacolo, e anche in quello dei social. Proprio dalla loro pagina Instagram, condivisa come le altre esperienze lavorative, arrivano spesso scatti che fanno sognare i followers e li scatenano nei commenti. La nuova avventura delle Donatella è stata infatti presentata con una serie di foto in studio che hanno creato scompiglio e che mettono in evidenza fisici pazzeschi.

Le Donatella in minigonna sono da urlo

Allegria distribuita ai fan, fisici che incollano allo schermo, occhi che incantano. Caratteristiche note da tempo quelle delle Donatella, che grazie anche alla naturale capacità di stupire rafforzano un legame con il pubblico diventa sempre più forte. Fra video e immagini i followers su Instagram incassano ‘regali’ costanti dalle sorelle Provvedi che si mostrano in tutto il loro fascino. Per gli appassionati di televisione però arriverà una occasione nuova per vederle all’opera costantemente.

Le Donatella faranno infatti parte del cast di Avanti un altro e hanno dato loro stesse l’annuncio con una serie di post sui social. Sedute sullo sgabello o in piedi la sostanza non cambia. Le minigonne evidenziano fisici da sogno ed esplosività, i sorrisi sono impeccabili, e nei commenti emerge non solo l’affetto dei fan, ma anche l’attesa di chi non vede l’ora di ammirarle nel programma di Bonolis.

Donatella, la galleria è bollente

“Bellissime”, e ancora “Impeccabili”, ma anche “Ora attendiamo con più ansia”. Sono solo alcuni dei commenti che sono arrivati negli ultimi giorni alle Donatella, impegnatissime nelle registrazioni del format di Mediaset. L’ultimo post ha generato scompiglio però fra i fan. “Complicity” scrivono a margine della galleria, e il riferimento e quel legame unico fra loro. Ciò che emerge però è l’affetto dei followers, che con scatti del genere restano a bocca aperta e non vedono già l’ora di ammirare nuove fotografie.