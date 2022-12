Il Liverpool pesca in casa Fiorentina: colpo a gennaio

Potrebbe arrivare la maxi offerta da parte del Liverpool per la Fiorentina: difficile dire di no, il club ora ci pensa seriamente.

Sorprese, conferme, delusioni. C’è tutto in un Mondiale in cui tanti giovani si stanno mettendo in mostra ma nel quale anche tante squadre considerate sulla carta più deboli di altre stanno facendo la voce grossa.

Ecco perché i club sono sulle tracce delle statistiche e delle prove di molti calciatori, che proprio al termine della Coppa del Mondo potrebbero essere al centro di richieste e trattative. I club di Premier sono quelli più attivi in questa fase, e il motivo è da ricercare nella possibilità di investire e di immettere sul mercato cifre importanti, di certo più elevate rispetto alle società di altre nazioni.

Ecco perché quei tecnici “scontenti”, che hanno iniziato la stagione con il piede spagliato, chiedono di fare in fretta. Fra questi c’è Klopp, deciso a rilanciare le sorti di un Liverpool apparso in difficoltà nella prima fase della stagione. Ecco perchè l’obiettivo potrebbe essere stato rintracciato al Mondiale, e si tratta di un calciatore della Fiorentina che difficilmente potrebbe dire di no all’offerta in arrivo.

Il Liverpool bussa in casa viola: al trattativa può partire

Una sorpresa chiara. Una di quelle squadre che hanno saputo mettere in difficoltà rivali ben più quotati, chiudendo addirittura il girone in testa. Il Marocco ha conquistato tutti e lo ha fatto con corsa, aggressività e tanta qualità. Le stelle non mancano ad una squadra trascinata da Ziyech, forse fra i migliori 3 calciatori al momento in Qatar, da En Nesyri del Siviglia ma anche da un centrocampsita che ha conquistato tutti. Anche Jurgen Klopp. Amrabat sta collezionando una serie di presenze e di voti altissimi con il suo Marocco.

Ha dato sostanza e ritmo alla mediana, gestisce la prima fase difensiva della sua squadra e fa ripartire la manovra in attacco. Una risorsa preziosa che avrebbe conquistato il tecnico dei Reds, deciso a mandare segnali al suo club. La crescita di Amrabat si era notata sotto la guida di Italiano, ma dal Mondiale arrivano chiare conferme.

Secondo i tabloid tedeschi e inglesi, molti club di Premier sarebbero sulle tracce del centrocampista, e in testa ci sarebbe proprio il Liverpool di Klopp che sarebbe rimasto stregato dalle qualità del calciatore, così tanto da chiederlo alla dirigenza. Tutto dipenderà dalla proposta, ma la Fiorentina riflette su una cessione dolorosa, che a certe cifre però potrebbe diventare non solo inevitabile, ma anche una risorsa per investire nuovamente sul mercato.