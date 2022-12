Delia Duran, perizoma e albero in difficoltà: Natale scottante

Delia Duran scatena l’entusiasmo dei fan con una galleria da sogno: nei 5 scatti emerge il fascino di una donna che ama stupire e che lo ha fatto nuovamente con istantanee pazzesche.

Provate ad unire un carattere scoppiettante ad un fascino clamoroso. Aggiungete un fisico da sogno, la voglia di stupire e l’affetto dei fan. Inevitabile quando queste caratteristiche si incastrano fra loro, che il successo possa arrivare in maniera eclatante.

Delia Duran in Italia ha conquistato il pubblico. Lo ha fatto con una lunghissima serie di esperienze nel mondo della moda ma anche con tante partecipazioni nelle trasmissioni tv. Fra interviste e reality la sua carriera è decollata, e anche le proposte di lavoro si sono moltiplicate. Merito di quel fascino travolgente, di un volto incantevole e di un fisico incredibile che spesso incolla agli schermi degli smartphone i suoi fan.

Delia Duran, Natale bollente

Il dono Delia Duran lo ha voluto fare ai suoi fan proprio davanti all’albero di Natale. La sua community, con numeri decollati che raggiungono quasi gli 800mila followers, ha incassato una gallery con 5 scatti in cui emergono immagini potentissime. La collaborazione con un noto marchio di intimo si è trasformata infatti nell’occasione per stupire, e i numeri testimoniano che Delia Duran, come spesso accade, ha lasciato il segno. Natale bollente per una donna meravigliosa che ha incassato quasi 500 commenti, mentre i like neanche si contano. Se non avete visto l’ultimo post regalato ai fan però non preoccupatevi. A fare un altro regalo ci pensiamo noi con una fotografia che merita assolutamente di essere rivista e ammirata.

Delia Duran, lo scatto è clamoroso e la community è in delirio

Ed eccola, brillante, intrigante, con un fisico che ha colpito gli italiani regalandole un successo immediato e clamoroso. Se non vi sono bastate le frequenti apparizioni in tv per ammirare una donna ammaliante, sensuale e incredibilmente affascinante, da Instagram arriva un regalo di Natale inatteso e meraviglioso. Noi abbiamo scelto un solo scatto in cui le forme fisiche curatissime e impeccabili emergono in maniera potente, ma siamo certi che dopo aver ammirato questo spettacolo, correrete anche voi sulla pagina social a sbirciare anche gli altri. E siamo certi che non ve ne pentirete.