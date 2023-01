Inter, Inzaghi di nuovo sul baratro: “Un anno e mezzo di danni”

Il pari dell’Inter con il Monza complica la rincorsa alla vetta della classifica, critiche feroci a Simone Inzaghi: l’allenatore nella bufera

Frenata improvvisa e imprevista per l’Inter, che dopo la vittoria con il Napoli aveva risfoderato ambizioni da titolo, provando ad avviare una rimonta complicata in classifica. Rimonta che rallenta, dopo il pareggio con il Monza per 2-2, una sfida conclusa in maniera rocambolesca e che può pesare notevolmente sulla stagione nerazzurra.

Monza-Inter, la beffa nel recupero: e la rimonta scudetto per i nerazzurri si fa in salita, Inzaghi nei guai

Gara che sembrava, eppure, in pugno per l’Inter, ma il pareggio è arrivato nei minuti di recupero, con un colpo di testa dell’ex Caldirola. Una vera e propria beffa, con una compagine di Inzaghi che però ha progressivamente perso campo nel secondo tempo, cedendo alla stanchezza e non giovandosi dei cambi dell’allenatore, che non è riuscito a conservare il vantaggio. Il tecnico è stato tradito da chi, come Lukaku, entrando in campo non ha dato un contributo degno di nota alla causa, anzi, e si lamenta per la decisione arbitrale sul gol non concesso ad Acerbi, ma deve fare anche mea culpa per aver gestito male il finale di partita. Errori che pesano e che potrebbero allontanare in maniera decisiva le prime posizioni.

Inter, Inzaghi sotto processo: “Gli scudetti non li porta a casa, provinciale”

I commenti dei tifosi, sul web, non a caso vedono la risalita prepotente dell’hashtag InzaghiOut su Twitter. L’allenatore raccoglie numerose critiche per la sua gestione tecnica e tattica della squadra, che al di là di qualche impresa estemporanea sembra non convincere e non avere la stessa continuità, necessaria per puntare a grandi traguardi. Ecco alcuni dei messaggi indirizzati all’allenatore interista: “È da un anno e mezzo che fa danni, ha distrutto quella mentalità che Conte era riuscito a dare alla squadra”, “Un solo nome per il post Inzaghi: Igor Tudor. Non c’è altra strada”, “Può azzeccare una partita, ma gli scudetti non li porta a casa. Tecnico di provincia, con l’Inter non ha nulla a che spartire”, “Con un allenatore così scarso purtroppo non si vince niente”, “Non ci vuole molto a capire che non è un allenatore da Inter”, “Lo sapevo che la vittoria con il Napoli sarebbe stata un fuoco fatuo”, “Sempre gli stessi errori, adesso basta”, “C’è chi critica Allegri, ma due anni con Inzaghi sono anche peggio”.