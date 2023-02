Bocciato Brekalo, dura sentenza in casa Fiorentina

Il mercato della Fiorentina ha garantito ad Italiano un esterno in più ma non ha risolto il problema relativo al gol.

Italiano tace, lavora a testa bassa per la crescita della Fiorentina, ma ha un problema importante, che in più di un anno non è stato risolto.

Il passaggio di Vlahovic alla Juventus ha lasciato un vuoto pesante nell’attacco viola, che non è stato risolto da Cabral e neanche da Jovic. Italiano li ha alternati, ha provato a dare continuità all’ex Real Madrid, che non è riuscito a trovare il gol con frequenza se non in nelle coppe europee. Dal mercato invernale era lecito attendere un’altra punta, un calciatore in grado di finalizzare la grossa mole di gioco costruita dalla Fiorentina, ma a conti fatti è arrivato un esterno offensivo, che Italiano prova ad inserire nelle rotazioni della squadra per cercare più potenziale in attacco.

Brekalo era infatti conteso da molti club, e le esperienze in Serie A sono un grande sponsor per un calciatore che sa come innescare i compagni e rendersi pericoloso in zona gol. Il problema però è che ai viola serve un finalizzatore, che al momento, e almeno fino al termine della stagione, non sarà a disposizione di Italiano. Ecco perché su Brekalo arriva un commento deciso in una intervista su TvPlay.

“Brekalo non serviva alla Fiorentina”

In una intervista su TvPlay, Massimo Orlando ha fatto il punto della situazione sulla stagione della Fiorentina. Su Italiano il parere è chiaro, e l’ex calciatore parla di un grandissimo allenatore, che però non ha gestito al meglio il doppio impegno fra la

Serie A e l’Europa. Per il tecnico c’è l’attenuante di un mercato estivo non proprio impeccabile, e a tal proposito il discorso si sposta anche sulla sessione di trattative che si è chiusa a fine gennaio.

Secondo Orlando, l’affare Brekalo non rappresenta una idea brillante. “Per me è un buon calciatore – ha ammesso Orlando –, ma secondo me non serviva alla Fiorentina in questa sessione di mercato. Questo affare ha un senso se tu lo hai preso come investimento in vista della prossima stagione, ma con i tanti esterni attualmente a disposizione non c’era necessità di prenderlo”.

Il problema, per Orlando, è altrove. “Da quando è andato via Vlahovic sono stati presi Cabral e Jovic che non hanno mai avuto continuità. Un po’ di confusione, in questa fase, è stata fatta anche da Italiano”.