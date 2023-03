“Mourinho all’Inter”, parole che scuotono il mercato

In una intervista su TvPlay arriva un giudizio sull’operato di José Mourinho: le parole sullo Special One accendono il dibattito.

Che piaccia o meno il suo calcio, José Mourinho alla Roma sta facendo un ottimo lavoro. Ha alzato un trofeo importante, lotta per qualificarsi in Champions e per vincere ancora in Europa, e di certo sta migliorando la classifica della passata stagione.

Il suo ritorno in Italia è stato seguito da una serie di annunci sul progetto nella capitale. L’obiettivo è infatti alzare sempre l’asticella dei risultati, ma tutti sanno che un tecnico così titolato gioca per vincere, e di certo vorrebbe farlo con continuità anche in Serie A. Serve qualcosa in più probabilmente alla Roma, che in più occasioni ha dimostrato di avere una rosa forte ma non all’altezza di altri club. Ciò nonostante Mourinho va avanti per la sua strada, e di certo in futuro mediterà su quanto i giallorossi possano garantirgli la squadra che vorrebbe.

Vanno in questa direzione le parole di un ospite molto speciale di TvPlay. L’opinione sul tecnico è molto interessante, ma apre anche una riflessione sull’Inter, e di certo divide i tifosi.

“Un ritorno di Mourinho all’Inter? La penso così”

In una intervista su TvPlay Giuseppe Falcao ha parlato di Mourinho e della Roma. Dopo aver chiarito che non entrare nelle prime quattro della Serie A sarebbe un fallimento per la Roma, ha sottolineato che la Coppa Italia era un obiettivo ben preciso dei giallorossi. Il discorso si è inevitabilmente spostato su José Mourinho, che per Falcao sta comunque facendo meglio della passata stagione.

“Con la Juve che ha perso punti ha visto una luce per entrare nelle prime quattro e qualificarsi in Champions – ha ammesso ai microfoni di TvPlay – ma c’è da dire che la squadra sta andando meglio dell’anno scorso”. Stuzzicato poi sulle possibilità di un ritorno in nerazzurro, Falcao ha chiarito il suo pensiero, lanciando anche frecciate indirette a Simone Inzaghi.

“Un suo ritorno all’Inter? Al momento posso solo dire che con la rosa dei nerazzurri avrebbe giocato per vincere lo scudetto. La Roma non ha una rosa all’altezza dei nerazzurri ed ha comunque più punti della passata stagione, ma sono certo che con i calciatori a disposizione di Inzaghi avrebbe di certo qualche punto in più di lui”.