Europa League: quante sorprese nei sedicesimi

L’Europa League regala anche ai sedicesimi, risultati a sorpresa. Bene la Roma, male il Napoli. Il Milan rischia ma passa.

Si sono chiusi da poco i sedicesimi di finale di Europa League e anche nelle gare di ritorno, le sorprese non sono mancate. Tra le big, cadono il Leicester, il Psv, il Leverkusen e il Napoli che perdono rispettivamente contro lo Slavia Praga, l’Olympiacos, lo Young Boys e il Granada.

Le italiane

Per quel che riguarda le squadre italiane, benissimo la Roma, che dopo la vittoria ottenuta a Braga nella gara d’andata, vince anche la partita di ritorno, battendo i portoghesi per 3 a 1, con i gol di Dzeko, Perez e Mayoral che hanno risposto all’autorete di Cristante. Soffre, ma passa anche il Milan di Pioli, che pur pareggiando 1 a 1 a Milano, si qualifica, grazie al 2 a 2 ottenuto a Belgrado. Il Milan ha confermato ancora una volta, di non attraversare il suo miglior periodo di forma e pur in vantaggio di un uomo, ha più volte di subire il secondo gol, che avrebbe significato eliminazione. Esce di scena invece, il Napoli di Gattuso, che pur vincendo a Napoli per 2 a 1, paga dazio per la disastrosa prestazione dell’andata e viene eliminato a sorpresa, dal modesto Granada.

Europa League: le altre gare dei sedicesimi di finale

Il Napoli non è stata però, l’unica big eliminata. Questi sedicesimi di finale di Europa League infatti, sono stati letali anche per altre “grandi” d’Europa. Come detto però i partenopei non sono stati l’unica big a cadere.; Oltre a loro infatti, tra le big, sono state eliminate anche il Leicester, il Bayer Leverkusen, il Psv e l’Hoffenheim, mentre sempre tra le grandi, hanno passato il turno il Tottenham, lo United, la Dinamo Kiev e l’Ajax. Domani a Nyon, saranno sorteggiate le gare degli ottavi, che a partire da questo turno, non avranno più alcun vincolo da rispettare.

Questo l’elenco completo dei risultati dei sedicesimi di Europa League con accanto le squadre qualificate agli ottavi:

Tottenham-Wolfsberger:4-0 Tottenham Hoffenheim-Molde:0-2 Molde Ajax-Lille:2-1 Ajax Arsenal-Benfica:3-2 Arsenal Napoli-Granada:2-1 Granada

Rangers-Anversa FC:5-2 Rangers Shakhtar Donetsk-Maccabi Tel Aviv:1-0 Shakhtar

Villarreal-Red Bull Salisburgo:2-1 Villareal

Bayer Leverkusen-Young Boys:0-2 Young Boys Club Brugge-Dynamo Kiev:0-1 Dynamo Kiev

Dinamo Zagabria-Krasnodar:1-0 Dinamo Zagabria

Leicester-Slavia Praha: 0-2 Slavia Praga

Manchester United-Real Sociedad:0-0 Manchester United

Milan-Stella Rossa: 1-1 Milan

PSV Eindhoven-Olympiacos:2-1 Olympiacos