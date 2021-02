I consigli della redazione di domenica 28 febbraio 2021

Per l’ultima domenica di febbraio la redazione ha scelto per voi, alcune gare su cui puntare. Dopo gli gare di ieri, in cui le sorprese non sono mancate, ma che noi siamo andati vicinissimi a chiudere la bolla a quota 8, persa solo perchè Porto-Sporting si è chiusa sullo 0 a 0, oggi torniamo a giocare, puntando su gare di diversi campionati europei. Per quel che riguarda la selezione di questa domenica, abbiamo estrapolato queste gare che a nostro avviso, sembrano essere un po più affidabili.

Per la cinquina di oggi, abbiamo deciso di prendere in considerazione una gara del campionato francese, una di quello olandese, due di quello italiano e una di quello austriaco.

La cinquina consigliata

Questi i consigli di oggi, domenica 28 febbraio 2021:

si tratta di una cinquina a quota 10, con inizio alle ore 15:30

Roma-Milan: 1X + Multi-gol 2-5

Inter-Genoa: Multi-gol casa 2-4

Monaco-Brest: Multi-gol casa 2-4

Sturm Graz-Salisburgo: Multi-gol trasferta 2-4

Psv-Ajax: X2 + Multi-gol 1-5