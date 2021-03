Tegola in casa Juve, che deve rinunciare ad un big finito ko per un infortunio dopo il riscaldamento. Pirlo manda in campo Frabotta.

Tegola in casa Juve, dopo il ko di un big della difesa che si ferma nel riscaldamento. Andrea Pirlo dovrà fare i conti con un’altra assenza con lo Spezia ed ha scelto di mandare in campo Frabotta. Si attende di capire quale sia il problema ma intanto il tecnico è costretto a rivedere in extremis i suoi piani. Dopo l’uscita dal tunnel dell’Allianz Stadium, lo staff medico è subito intervenuto per capire le cause dello stop nel riscaldamento, che priverà il match di un protagonista assoluto.

Si tratta di Matthijs De Ligt, che si è bloccato prima del match e ha riscontrato un problema all’adduttore. Tegola pesante per la Juve e per Pirlo, che ha dovuto stravolgere la retroguardia per sopperire all’assenza dell’olandese. Si attenderà per valutare l’entità del problema, ma intanto De Ligt siederà in panchina.

Il difensore è tornato immediatamente negli spogliatoi per capire l’entità del guaio, e non è da escludere che sia dovuto alla botta presa nell’ultimo turno di campionato nel pareggio con il Verona.

Tegola Juve, De Ligt va ko dopo un infortunio nel riscaldamento: Pirlo lancia Frabotta

Brutta tegola per Andrea Pirlo che ha perso De Ligt nel riscaldamento ed ha dovuto cambiare i piani previsti per la gara contro lo Spezia. C’è Frabotta quindi dal primo minuto, ma la notizia preoccupa anche in chiave Champions. Perdere il centrale in un momento già d’emergenza è una cattiva notizia per i bianconeri, ed arriva nella fase più calda della stagione.

Resta da capire quindi quale sia il problema che sembra riguardare l’adduttore. Una guaio non da poco per una squadra che deve rimontare il ko dell’andata contro il Porto. Intanto nella gara di stasera, viste le assenze di Bonucci e Chiellini, dovrebbe spostarsi al centro Alex Sandro insieme a Demiral, con Frabotta sulla corsia di sinistra e Danilo sull’out opposto.