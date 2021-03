Udinese, offerta per De Paul: tutte le cessioni record dei friulani

L’Udinese ha ricevuto un’offerta per Da Paul, l’ennesima di una lunga lista di cessioni da record. Il Liverpool in pressing.

L’Udinese ha incassato una offerta per Rodrygo De Paul, e prepara lo slot nella storia delle cessioni da record. Il Liverpool, secondo il Daily Mail, ha pronta l’offensiva per il centrocampista argentino, che andrebbe a prendere il posto lasciato vacante da Wijnaldum. L’addio dell’olandese è praticamente certo, e per sostituirlo serve un calciatore con caratteristiche simili, ma anche capace di andare in gol.

Si prepara una delle consuete cessioni record, che si aggiunge ad una lunga lista per l’Udinese. Il modus operandi dei friulani è chiaro: lanciare talenti, valorizzarli e resistere fino a quando si può, cercando di ottenere il massimo sul mercato. De Paul è uno di quei calciatori che ad Udine sono cresciuti, e ora è pronto al grande salto. La concorrenza è ampia, e Inter e Juve da tempo hanno messo gli occhi sul talento ex Valencia. Pareggiare l’offerta del Liverpool però in questa fase è difficile, perché le cifre svelate dal tabloid inglese sono molto alte.

La prima offerta potrebbe battere i record fra le cessioni dell’Udinese e si aggira intorno ai 26 milioni di sterline. Circa 30 milioni di euro quindi per lasciar partire uno dei calciatori più forti della Serie A. Basteranno? Forse no, ma di sicuro i bianconeri partono da una base d’asta molto interessante.

Leggi anche: Calciomercato: De Paul ancora decisivo, l’Udinese non può più trattenerlo

L’Udinese di De Paul è la regina delle cessioni record: ma quanto ha guadagnato il club?

Circa duecento milioni solo per le 10 cessioni più remunerative sul mercato. E’ questa approssimativamente la cifra incassata dall’Udinese sul mercato in uscita. Quella di De Paul potrebbe battere tutti i record, che appartengono al momento al passaggio di Marcio Amoroso al Parma. In quell’occasione i friulani incassarono 28 milioni, due in meno per Meret al Napoli e Alexis Sánchez all’Inter. Stefano Fiore passò invece alla Lazio per 25 milioni di euro, e 20 ne spese la Fiorentina per assicurarsi Cuadrado.

Anche gli affari con il Napoli hanno portato ingenti somme nella cassa dell’Udinese. Quagliarella e Inler sono costati 18 milioni ciascuno, 2 in più Zielinski, mentre Handanovic e Pereyra sono stati venduti per 15 milioni. Difficile da quantificare la somma che il club dei Pozzo ha ricavato dalla capacità di scoprire e valorizzare i talenti.

Una modo di lavorare che ha nasce da lontano, ed ha un precedente che risale alla fine degli anni 90. La cessione di Oliver Bierhoff al Milan fruttò l’equivalente di circa 13 milioni di euro, in una trattativa che con la Lira fu condotta a suon di miliardi e rilanci. Quella di De Paul però potrebbe segnare il record per l’Udinese. Il Liverpool è fermo a 30 milioni, ma è il primo abboccamento, la concorrenza è alta, e l’impressione è che la cifra per accaparrarsi l’argentino sarà sensibilmente più alta.