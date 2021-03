Juve-Napoli, finalmente la data: quando si gioca, la decisione della Lega

La Lega Serie A annuncia la data del recupero di Juve-Napoli: quando si giocherà la partita rinviata dopo il ricorso vinto dagli azzurri.

Dopo cinque mesi esatti, la sfida tra Juve e Napoli ha una collocazione sul calendario. Quel famoso 4 ottobre 2020 è passato alla storia, per l’assenza degli azzurri sul campo dei bianconeri. La squadra di Gattuso non si presentò all’Allianz Stadium a causa del divieto dell’ASL di riferimento, così com’è accaduto recentemente per il Torino nella trasferta contro la Lazio.

Gli azzurri contarono un paio di positivi al Covid nel gruppo squadra nei giorni precedenti alla giorno della gara. Per tale ragione, l’azienda sanitaria locale partenopea stabilì l’isolamento domiciliare per l’intero organico. Nei giorni successivi, i calciatori negativi ai tamponi non ruppero la bolla e non risposero alle convocazioni delle proprie Nazionali. Fortunatamente, nello spogliatoio del Napoli non scoppiò il focolaio e i due casi rimasero tali. Il club subì il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione come da regolamento, ma il CONI ha ribaltato il verdetto del Giudice Sportivo qualche mese dopo. Oggi la Serie A ha stabilito finalmente la data per recuperare Juve-Napoli.

Leggi anche >> Lazio-Torino, Cairo attacca la Lega: il presidente annuncia ricorso

Serie A, Juve-Napoli si gioca: la data

Ottenuta giustizia dal Collegio di Garanzia del CONI, al Napoli è stato tolto il punto di penalizzazione e potrà giocare la sfida d’andata della terza giornata di campionato contro la Juventus. E’ curioso che le due squadre abbiano giocato già il ritorno, vinto al Diego Armando Maradona dai padroni di casa con il punteggio di 1-0. Ancora prima, i due club si sono affrontati in Supercoppa, dando vita alla prima sfida tra allenatori di Pirlo e Gattuso.

L’uscita dall’Europa League della squadra campana è stata decisiva per la decisione della Lega. Questa mattina il presidente di Serie A Paolo Dal Pino ha stabilito il fischio d’inizio del recupero della terza giornata al mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 18:45.