I calciatori del Verona di Ivan Juric sempre più cercati sul mercato. Ormai la squadra scaligera fa gola a molti, e anche il tecnico ha diversi estimatori.

La seconda salvezza di fila del Verona, arrivata in grande anticipo, permette a tutta la Serie A di puntare l’occhio con decisione verso i gioielli gialloblu. È arrivata una sorta di “età dell’oro”, per qualcuno questa squadra ha addirittura similitudini con quella che fu campione d’Italia con Osvaldo Bagnoli. Non arriverà a quei livelli, ma sognare già un accesso in Conference League è tanta roba per il gruppo scaligero.

I meriti di Ivan Juric sono ormai notori, riesce ad abbinare giocatori di talento ad altri “dimenticati”, ottenendo un mix efficace. Il Verona gioca il calcio che vuole il suo mister: corsa, grande lavoro sulle fasce, pressing alto e capacità dei propri mezzi. Nessuno sogna di fare la cosa in più, tutti sanno qual è il loro compito. E non a caso, gli occhi del mercato sono sempre più dirottati verso Verona.

Così come è necessario, proprio per il Verona, capire il destino di due calciatori su tutti, ovvero Ilic e Dimarco. C’è un riscatto, ma c’è anche un controriscatto in favore di Manchester City e Inter, proprietarie dei cartellini. E patron Setti è stato abbastanza chiaro: se non arrivano fondi necessari da pubblico, tv o quant’altro, il loro riscatto sarà pressochè impossibile.

Italiani in rampa di lancio

Che la dorsale italiana del Verona sia italiana, questo è un punto in favore per la Nazionale di Roberto Mancini. Marco Silvestri sembrava un portiere meteora, in tre stagioni al Verona è diventato una saracinesca, pronto anche per la maglia azzurra. Non a caso, la Roma dopo il balletto tra Pau Lopez e Mirante, punta con decisione sull’ex Leeds, un affare da una ventina di milioni.

In difesa, Lovato è il difensore centrale che sta crescendo di più. Ha ancora qualche passaggio a vuoto (con annessi “cazziatoni” di Juric), ma è un ragazzo di grande prospettiva arrivato dal Padova in punta di piedi e che può diventare assolutamente uno dei migliori nel ruolo.

Senza dimenticare, poi, dei giocatori sulle fasce oltre al già citato Dimarco, capitan Faraoni è un altro elemento rispetto a quello visto a Crotone, Lazovic è l’abbinamento tattico necessario per il gioco di Juric. In mezzo al campo l’abbondanza regna – sempre se l’infermeria non reclama. Tra Sturaro, Vieira, Tameze e Benassi (ancora mai recuperato), la legna è assicurata, qualcuno di questi è già richiesto in Premier League.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>>> Ecco il talento ex Verona esploso in Champions

Capitolo a parte per Davide Zaccagni, ormai pronto per altri lidi. Dopo Pessina, al talento “made in Verona” non mancheranno i corteggiatori, dopo gli Europei si saprà qualcosa in più sul mercato. Lo cerca il Napoli, la Fiorentina, ma un sondaggio lo fanno anche tutte le big nostrane. 20-30 milioni sono una plusvalenza che può far gola sicuramente.