La Ifab cambia una regola sul fallo di mano: le novità introdotte

La Ifab cambia una regola sul fallo di mano e svela le novità introdotte. Dettagli che potrebbero risolvere alcuni casi, o alimentarne altri.

La Ifab cambia una regola sul fallo di mano, e lo fa ufficialmente con un comunicato che svela le novità introdotte. Un nuovo modo di interpretare la volontarietà e le cause che potrebbero scaturire dal fallo con il braccio, che negli anni più volte è stato modificato. Sono tante infatti le occasioni in cui le reti vengono annullate per questo motivo, e la Ifab, organo che decide le regole nel calcio, ha deciso di fare chiarezza.

Una nuova interpretazione sarà ufficiale dal primo Luglio, e potrebbe portare ad effetti interessanti. Si tratta di un nuovo modo di interpretare i tocchi con la mano in chiave offensiva, che potrebbe rendere il calcio più fluido e spettacolare. Ma anche generare violente polemiche. La novità è stata svelata direttamente su Twitter ed è destinata a fare discutere. Dopo solo un anno infatti l’International Football Association Board ha nuovamente apportato una modifica.

Fino al primo Luglio, il tocco fortuito di un giocatore offensivo veniva penalizzato anche se involontario solo al verificarsi di un immediato vantaggio. Per essere più chiari, se un calciatore andava in gol su un assist generato da un suggerimento volontario o involontario operato con il braccio, il gol era da annullare. Se invece il tocco fortuito generava altri passaggi e poi la segnatura, poteva essere ritenuto fortuito e quindi l’azione proseguire e la volontarietà da valutare. Ora tutto è cambiato.

La Ifab dopo un anno cambia ancora regola sul fallo di mano: le novità potrebbero generare polemiche

Details from IFAB on changes to handball. Take effect from July 1 but competitions can introduce sooner pic.twitter.com/T4hylMSas3 — Rob Harris (@RobHarris) March 5, 2021

La scelta della Ifab di rivedere il fallo di mano nell’occasione da gol potrebbe generare polemiche. Al contrario del vecchio regolamento, l’organo che decide le regole del calcio ha apportato una modifica. In sostanza il tocco di mano accidentale, che diventa assist per un compagno in grado di andare in gol, non è più da sanzionare.

In passato se un tocco di mano portava ad un suggerimento per il gol, era da sanzionare senza riflettere sulla volontarietà o meno, ma solo se il fallo generava un’immediata segnatura. Ora cambierà tutto. Se il tocco è fortuito, l’arbitro non dovrà più fischiare, e l’azione gol diventa regolare. Una introduzione che potrebbe fare discutere e che dovrà essere assimilata nell’immediato dalla classe arbitrale, nuovamente costretta a fare i conti con le variazioni nel regolamento del calcio.