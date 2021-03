Covid in Serie A: un altro giocatore positivo al virus

Un altro positivo al Covid tra i giocatori di Serie A, si tratta del portiere dello Spezia, Provedel. Oltre a lui, positivo anche un membro dello staff.

Il Covid sta fortemente condizionando la stagione 20/21, con alcune partite rinviate e caos come quello relativo a Juve-Napoli e Lazio-Torino. Adesso, un altro giocatore di Serie A è stato riscontrato positivo al virus, si tratta di Ivan Provedel, portiere dello Spezia.

Non solo il calciatore spezzino, ma anche un membro dello staff dell’allenatore Italiano è risultato positivo. Ora, come da prassi, ci saranno vari giri di tamponi a tutto il gruppo squadra, del club ligure.

La notizia di questa nuova positività, allunga la lista di calciatori indisponibili per Covid, in Serie A. Ce ne sono 8 al Torino, Bentancur della Juventus e un giocatore non specificato della Sampdoria di Ranieri.

Incubo Covid, il Torino si gioca la salvezza

L’incubo Covid-19, non permette ad alcune squadre che sono meno attrezzate, di poter sopperire alla mancanza dei giocatori positivi. Allo Spezia, sperano chiaramente che non ci sia un focolaio, come quello che ha colpito il Torino.

La squadra granata, con l’arrivo di Nicola in panchina, aveva trovato una buona continuità di risultati, che con Giampaolo era mancata, e la salvezza per restare in Serie A, sembrava più vicina. Adesso, però, con il ritorno del Cagliari di Semplici, e le due partite da recuperare con Sassuolo, e forse con la Lazio, la strada si fa dura.

Nell’altra metà di Torino, c’è la Juventus con diversi infortunati, a cui si è aggiunto nelle ultime ore la positività al Covid di Betancur. Il centrocampista di Pirlo, non poteva fermarsi in un momento peggiore, con due big match da affrontare contro Lazio e Porto.

Il Covid-19, quindi, sta fortemente condizionando la stagione delle squadre di Serie A. In attesa dei vari giri di tamponi allo Spezia, e alla Juventus, si spera che la stagione possa continuare e finire così come da programma.