Napoli, tegola Ghoulam: infortunio grave, lunghissimo stop

Secondo le Sky, Ghoulam si è rotto il crociato del ginocchio sinistro, ennesimo infortunio per il terzino algerino.

La partita vinta ieri dal Napoli per 3-1 sul Bologna, ha comunque lasciato l’amaro in bocca agli uomini di Gattuso. Infatti, c’è stato l’infortunio di Ghoulam, terzino sinistro, da poco tornato in campo. Secondo Sky il giocatore algerino, si sarebbe rotto il crociato del ginocchio sinistro, con conseguente fine della stagione. Altra tegola per lui, che già ha avuto alle spalle due gravissimi infortuni, così come per il Napoli, falcidiato di problemi dei suoi giocatori.