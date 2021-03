Giulia De Lellis, incantevole in intimo: la foto lascia i fan senza fiato

Giulia De Lellis ha incantato i suoi fan con uno scatto in lingerie: la foto lascia senza fiato i suoi follower.

Quando si pensa agli influencer italiani, non si può dimenticare il nome di Giulia De Lellis. Nota per aver partecipato a Uomini e Donne, la modella ha fatto strada anche nel mondo della scrittura con il suo famoso libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“. Inoltre, tra poco condurrà un programma tutto suo sull’amore: un reality per ragazzi single.

Inoltre, l’ex partecipante del Grande Fratello VIP ha partecipato al film “Genitori contro Influencer“, dove interpreterà una ragazza che diventerà virale sul web e idolo di giovani utenti social. Insomma, non molto distante dalla realtà che gli appartiene. Il lungometraggio sarà presto trasmesso sulla tv satellitare e sui servizi in streaming. Per Giulia si tratta di un esordio da attrice, ma ovviamente è già esperta del piccolo schermo visti i programmi a cui ha partecipato e il suo che condurrà. Oltre alle apparizioni in televisione, lei è anche un’indossatrice e quest’oggi ha deliziato i suoi numerosi follower.

Giulia De Lellis, meravigliosa in lingerie – Foto

La stupenda influencer romana ha incantato il suo popolo social con uno scatto alla finestra molto sensuale. Giulia De Lellis ha postato una foto in intimo, facendo esaltare le formosità del suo corpo. In brevissimo tempo, il suo profilo è impazzito tra like e commenti. I suoi seguaci sono rimasti senza parole di fronte a così tanta bellezza.