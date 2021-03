Pepe e Bonucci, una serata diversa: stili di centrali a confronto

Pepe e Bonucci, erano chiamati a una grande prestazione in occasione di Juve-Porto, ma se il primo ha meravigliato, il secondo ha steccato.

La Juventus è uscita è il secondo anno di fila agli ottavi di Champions League, con un pessimo Ronaldo, e una prestazione inguardabile nel primo tempo. A salire in cattedra per gli avversari, il Porto, è stato Pepe, mentre nella Juventus, Bonucci non ha saputo fare altrettanto.

Il difensore portoghese, considerato un vero e proprio macellaio in campo, e per questo molto odiato dagli appassionati di calcio, ieri ha offerto una prestazione meravigliosa. Infatti, ha fermato gli attacchi bianconeri, mettendoci grande forza, ma anche molta esperienza.

Bonucci, di contro, ha comandato male la difesa, anche se il fallo da rigore di Demiral, e CR7 che sbaglia sulla punizione, non sono di certo colpa sua. Però, le critiche piovono eccome, e uno dei leader della Juve, queste cose le sente molto.

Leggi anche >>> Rivoluzione Juve, due big pronti all’addio

Leggi anche >>> Juve-Porto, Conceicao in sala stampa: reazione inaspettata – Video

Pepe e Bonucci, stili a confronto

Migliore in campo Pepe, il Porto passa ai quarti di Champions #JuvePorto pic.twitter.com/QVCpGZaJ0M — Stefano (@stefanoa99) March 9, 2021

Partendo da Pepe, il portoghese, nel ritorno contro la Juventus, ha giocato alla grande. Infatti, ha recuperato 8 palloni, ha vinto tutti i duelli aerei, ha contrastato efficacemente gli attaccanti della avversari.

Il difensore del Porto, ha meravigliato per concretezza, e ha guidato bene la difesa, nonostante questo compito spesso sia affidato a Mbemba. Pepe, si è anche infortunato, ma la sua caparbietà nel rimanere in campo, ha dato la scossa a tutta la squadra, facendo vincere al Porto una partita epica, in inferiorità numerica.

Leonardo Bonucci, invece, ha mal gestito la pressione di avere tutta la responsabilità in difesa, senza Chiellini di fianco a lui. Non ha saputo tenere calmi i suoi, e non può non sentire come sua, l’ennesima sconfitta della sua squadra in Champions League.

Con le voci di mercato che corrono, Bonucci potrebbe anche dire addio, stavolta per sempre, alla maglia bianconera. Infatti, voci dalla Spagna, rilanciano di un interesse da parte del PSG, per il difensore, che sarebbe uno dei punti fermi del DS Leonardo, per il prossimo anno.

Pepe e Bonucci, quindi, hanno vissuto una serata totalmente diversa. Da una parte la miglior prestazione, da diversi anni a questa parte, dall’altre la riconferma, per il difensore italiano, che senza Chiellini, le cose sono molto più difficili.