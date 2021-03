Psg, chiudere la Ligue 1 non è così facile come sembra per merito del Lille

La lotta in Francia è sempre più aperta. La Ligue 1 è forse il campionato che più ha risentito del fattore covid, per quanto riguarda l’equilibrio in campo. Il torneo è molto equilibrato, nonostante la rosa del Psg sia semplicemente mostruosa se confrontata alle altre, ma giunti alla ventinovesima giornata i parigini non sono i primi in classifica. Tutto merito del Lilla, che mantiene il margine di vantaggio di due punti su Mbappè e compagni, anche se avrà una domenica da brivido.

La capolista arriverà nel Principato di Monaco per un incontro di grande tenacia. Anche perché in questo torneo sono quattro squadre ancora a poter puntare, legittimamente, alla vittoria del torneo. E una fra queste è proprio il Monaco, che ora dista sette lunghezze e vorrebbe accorciarle a quattro in caso di vittoria.

Il sabato di Ligue 1 ha due match, il primo è quello tra Angers e Saint Etienne, con i padroni di casa solidi e robusti, forse pronti per un inserimento last minute in zona europea. Il Marsiglia, dopo la vittoria per 1-0 contro il Rennes, deve far capire di aver cambiato rotta. L’eliminazione clamorosa dalla coppa francese ancora non è stata digerita, a Sampaoli il compito di rivitalizzare un ambiente in attesa di emozioni. Contro il Brest però non sarà facile conquistare l’intera posta in palio.

La corsa al titolo ingarbugliata

Sicuramente puntare in alto mette ansia ed emozioni. Il Lione, che ha già giocato ieri contro il Reims lo sa bene, il Psg invece è atteso dall’impegno casalingo contro il Nantes. Aver eliminato il Barcellona è un segnale di come il cammino potrebbe essere in discesa (o quasi), ma il relax è stato spesso nemico del Paris.

La gara di domenica contro il Nantes è una sfida che va in quest’ottica: lasciare l’iniziativa alla penultima in classifica potrebbe portare a un risultato clamoroso. Meglio, dunque, non rischiare.

Nelle altre gare, il Nimes ha in casa l’ostacolo Montpellier ma ha bisogno di punti salvezza, Lens-Metz è una gara con una finestra aperta sull’Europa League. Il Lens è quinto, il Metz è settimo, i padroni di casa hanno sentore e abitudini di alto vertice, il Metz mancava da troppo tempo a ballare in certe piste.

Il Lorient ha in casa il Nizza, anche in questo caso per è sfida vitale per la lotta alla permanenza in Ligue 1. Il Rennes ospita lo Strasburgo, ma quella rossonera è una squadra che non ha convinto e l’esperienza in Champions, paradossalmente, ha lasciato più strascichi che benefici, tanto che in molti già guardano ad altri lidi.

Digione-Bordeaux è la gara forse meno attesa fra tutte. I padroni di casa sono malinconicamente ultimi in classifica, gli ospiti hanno giocato un torneo di sofferenza, ben lontano dal loro blasone.