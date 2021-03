Sampdoria, la vittoria è smarrita: Ranieri deve riattaccare la spina

La Sampdoria continua il brutto periodo con la sconfitta di Bologna. Adesso, sono 5 le partite senza vittoria per la squadra di Ranieri.

La Sampdoria di Ranieri sembra essersi inceppata. Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1 del 14 febbraio, che è stata significativa per uno scatto verso la salvezza, la squadra blucerchiata non riesce più a vincere.

Sono infatti 5 le partite senza vittoria per i blucerchiati, con tre sconfitte contro Lazio, Atalanta e Bologna, più due pareggi contro il Genoa nel derby, e col Cagliari, quando sono stati raggiunti nel finale.

La Samp, quindi, non trova più la vittoria e le prossime partite, non sono di certo facili. Prima della sosta nazionale, ci sarà il Torino, che potrebbe recuperare nella prossima settimana tutti i calciatori assenti per Covid. Poi, dopo la pausa, ci saranno Milan, Napoli e Verona, un trittico da affrontare a mille, per non cadere nella lotta per non retrocedere.

Sampdoria, per Ranieri sta tutto nei dettagli

Alla Sampdoria manca la vittoria da 5 partite, e per Ranieri sta tutto nei dettagli. Un allenatore come lui, navigato ed esperto, sa bene che proprio i particolari fanno la differenza.

Alle volte è mancata aggressività, altre la cattiveria sotto porta, contro il Bologna la malizia, sta di fatto che la vittoria fatica ad arrivare. Tuttavia, secondo Ranieri, la fiducia c’è, e non bisogna preoccuparsi perché la squadra lotta continuamente, anche sotto di due gol.

La Sampdoria, al momento, si trova all’11esimo posto in Serie A, con 32 punti ed è a più 11 sul Torino, la prima delle squadre che si trovano in zona retrocessione. Però, bisogna ripartire, già dalla prossima partita proprio contro i granata.

La Sampdoria, dunque, non riesce più ad assaporare la vittoria. Certamente, per come cambiano così velocemente le cose in questa stagione anomala, la squadra di Ranieri deve stare attenta, cercando di muovere più presto possibile la classifica, per non rimanere impantanata nelle zone basse.