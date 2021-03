Serie A, i più tartassati dai falli: chi ne subisce di più

In Serie A tanti i giocatori tartassati con più falli subiti, “Zitti e buoni” per dirla alla Maneskin. Ma la classifica dei più colpiti fa riflettere

C’è chi dà le botte e chi le prende. Se nel primo caso spesso vengono sventolati i cartellati, nel secondo c’è spesso il rischio di incorrere in infortuni. O comunque, bisogna sempre munirsi di pazienza in campo. Mai reagire, soprattutto in tempo di Var e telecamere in ogni dove, ogni reazione potrebbe essere controproducente. Lo sa bene Rodrigo De Paul dell’Udinese, primatista dei falli subiti con una reazione a carico (ed espulsione) nella gara contro lo Spezia. La stella friulana ha subito 95 falli nel campionato attuale, dove ha saltato solo una gara per squalifica. Il gioco dei bianconeri passa tutto sui suoi piedi, la media di quasi quattro falli a partita è significativa.

Ma in paragone, il più colpito sommando il numero di gare giocatore e la sommatoria dei falli è Andrea Belotti. Il capitano granata ha totalizzato due falli subiti in meno rispetto all’argentino, ma ha almeno altre due gare da recuperare. Il centravanti della Nazionale è un uomo che si spende per tutto il campo e subisce falli in ogni metro quadrato: guardando l’heatmap dei suoi movimenti, viene tartassato un po’ dovunque. E non necessariamente in area di rigore, dove la sanzione è maggiore e Belotti sa di poter andare a rete su rigore.

In Serie A tanti falli: il gioco dei trequartisti e i nervi che saltano ai tartassati

I prossimi tre elementi, a completare almeno i primi cinque di questa speciale classifica, sono tutti trequartisti o gente di ottimo palleggio. A dimostrazione che, una volta tenuto il pallone tra i piedi, ai difensori spesso non rimane altro che la soluzione fallosa per fermarli. Vale per Mattia Zaccagni, a quota 74 falli subiti, quindi già ben staccato dal duo De Paul-Belotti. Per il giocatore scaligero una stagione di grandi movimenti e falli eclatanti subito, spesso il suo gioco ha portato le difese ad alzarsi inutilmente nel tentativo di anticiparlo prontamente.

Con un fallo in mano ecco Junior Messias. Giocatore rivelazione di un Crotone non troppo fenomenale in questa Serie A, ma capace di interpretare tre ruoli. Da seconda punta, trequartista classico e addirittura regista, Messias è un elemento che fa alzare il livello di qualità e di manovra. Aver subito tanti falli vuol dire che il gioco passa principalmente dai suoi piedi e, molto probabilmente, il prossimo anno farà divertire altre platee.

Joao Pedro, a quota 72, è una sorta di conferma. Perché attacca spesso la porta e sa procurarsi anche rigori importanti, ormai è quasi un centravanti aggiunto.

Per le curiosità, nell’Inter il primatista dei più tartassati è Niccolò Barella a quota 40 falli subiti. Nella Juventus è Cristiano Ronaldo con 34 falli, ma è addirittura quarantesimo in classifica. Qualcosa vorrà pur dire.