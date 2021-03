Piccoli stende il Cagliari: un gol per lo Spezia e un messaggio all’Atalanta

Piccoli decide il match salvezza fra lo Spezia e il Cagliari e manda un messaggio all’Atalanta. Gasperini potrebbe avere in casa il vice Zapata.

Roberto Piccoli potrebbe essere uno degli uomini chiave per la salvezza dello Spezia. Contro il Cagliari ha messo a segno un gol pesante in un match importantissimo per i liguri, che hanno battuto una diretta concorrente grazie alla sua firma. E’ il quarto centro in 13 presenze per il giovane centravanti, spesso scelto fra i titolari a causa delle assenze di Galabinov e Nzola. Piccoli ha risposto sempre presente, e oggi potrebbe aver regalato ad Italiano un pezzo di storia. Il centravanti dei bianconeri si è lanciato su un cross di Gyasi e con un colpo di testa ha battuto Cragno per la rete del vantaggio, poi bissata da Maggiore.

Una rete fondamentale, che lo lancia sempre di più fra i migliori giovani della Serie A. Lui ha messo in mostra fisicità ma anche la grande capacità di aiutare la squadra, di far salire la manovra e di finalizzare il lavoro dei compagni. Un elemento che risulterà utilissimo a Italiano, e che intanto inizia a stuzzicare i club di Serie A.

In passato anche la Juventus provò ad ottenere informazioni, mentre nel mercato invernale il Bologna fece un tentativo per regalare a Mihajlovic l’ariete che manca ai felsinei. Lo Spezia ha detto di no ed ha fatto bene. L’Atalanta invece gongola, perché ha lanciato un altro giovane di grande prospettiva.

Lo Spezia sorride, il Cagliari rischia grosso e l’Atalanta gongola. Il gol di Roberto Piccoli ha deciso una partita caldissima in chiave salvezza, e permette ad Italiano di issarsi a 7 punti sopra il terzultimo posto della graduatoria. Un colpo di testa che ha indirizzato il match in favore degli spezzini, poi in grado di raddoppiare e di resistere dopo il 2-1 firmato da Pereiro. Una vittoria pesante che porta in dote la quarta firma di Piccoli in Serie A ed un messaggio all’Atalanta. Il club di Percassi non ha ceduto alle sirene di mercato, consapevole di avere in rosa un calciatore che si è messo in mostra nonostante i 20 anni di età

Potrebbe essere la sorpresa più lieta per Gasperini, da sempre alla ricerca di un vice Zapata. Il calciatore nato e cresciuto a Bergamo ha le stesse caratteristiche del colombiano. Alto un metro e novanta, potente e capace di trovare con facilità la via della porta. Potrebbe essere il vero rinforzo per la prossima stagione, ma intanto può essere la chiave per la salvezza dello Spezia.