Benzema, il Real Madrid si gode i suoi gol: il vecchio fa impazzire ancora

Benzema sta disputando una super stagione al Real Madrid in termini realizzativi, risultando decisivo in tutte le competizioni.

La stagione del Real Madrid sta volgendo per il meglio dopo un inizio non facile. Da gennaio 2021, infatti, la squadra di Zidane è diventata molto più concreta e ha ridotto il distacco dall’Atletico Madrid in Liga, mentre si è qualificata ai quarti di Champions. A fare bene sin da inizio stagione, è stato Karim Benzema.

Il francese, sta giocando meravigliosamente e sta segnando tantissimo. In Champions, dopo l’ennesimo gol all’Atalanta, è arrivato a quota 5 reti in 6 partite, e in campionato ha siglato ben 17 marcature.

Numeri impressionanti per Benzema del Real Madrid, che si è preso la squadra sulle spalle ancor di più quest’anno. Infatti, con i problemi legati al rinnovo di Ramos, che poi si è anche infortunato, ci voleva un leader capace di far parlare il campo, e così è stato.

Leggi anche >>> Lewandowski da record, Müller vicino: il Bayern dilaga in 10

Leggi anche >>> Athletic Bilbao-Eibar, ospite inatteso in campo

Benzema, il vecchio che fa impazzire tutti

Sono passati solo due anni da quando nel 2018 Aurelio De Laurentiis disse che Benzema e Di Maria erano due vecchi e non potevano rientrare nell’accordo che aveva con l’allora tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti. Per tutta risposta Benzema aveva postato sui social che i numeri nove facevano impazzire il presidente degli azzurri, e oggi, l’attaccante dimostra ancora una volta di non essere per niente finito.

Anzi, il francese continua a fare bene, e dopo l’addio di Ronaldo per Zidane è ancora più imprescindibile. Una specie di chioccia per i giovani brasiliani Vinicius e Rodrigo, un faro nell’attacco del Real Madrid durante le azioni di gioco, gol a iosa, insomma Benzema è un esempio di super campione.

Nel finale di stagione, certamente, cercherà con i suoi gol, di battere Atletico e Barcellona in campionato, e di superare il Liverpool ai quarti di Champions League. Del resto, se continua a fare tutti i gol che sta realizzando, le possibilità ci sono tutte.

Benzema, quindi, sta portando il Real a una nuova grande stagione, che potrebbe rivelarsi piena di gloria oppure da dimenticare. Una certezza però c’è, che l’attaccante francese mette sempre il pallone dentro la porta.