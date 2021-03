Xabi Alonso, nuova avventura in Bundesliga: c’è l’accordo con un club

Xabi Alonso ritornerà in Bundesliga come allenatore: c’è l’accordo con un club per la prossima stagione.

E’ stato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 20 anni e sta percorrendo un’ottima strada anche da allenatore. Xabi Alonso ha cominciato a farsi notare nella Real Sociedad. Tutto cominciò nel club basco, dalle giovanili al primo match da professionista fino a diventare grande ed esser notato dal Liverpool.

Con i Reds vince da protagonista la sua prima Champions League e diventa il leader del centrocampo assieme a Steven Gerrard, compagno di mille battaglie. E dopo le grandi esperienze al Real Madrid (dove vince la sua seconda Champions) e al Bayern Monaco, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e cominciare una nuova carriera da allenatore. Nel 2018 è diventato allenatore delle giovanili del Real Madrid, e nell’estate del 2019 è passato alla guida della seconda squadra della Real Sociedad, il club che l’ha lanciato. Ora si presenta una nuova grande occasione: avrà in mano una formazione ambiziosa e che dovrà rilanciarsi in Bundesliga, dopo una stagione disastrosa.

Xabi Alonso, c’è l’accordo con il Borussia Mönchengladbach: a giugno il ritorno in Bundesliga

Secondo quanto informano la Bild e Fabrizio Romano di Sky Sport, Xabi Alonso è pronto a firmare un contratto con il Borussia Mönchengladbach. L’attuale tecnico Marco Rose lascerà a fine stagione l’incarico per passare al Borussia Dortmund. Quindi, la società si è mossa in anticipo e ha blindato l’ex centrocampista del Bayern Monaco.

Effettivamente, l’allenatore spagnolo sta disputando una grande annata in Segunda Division B (la terza divisione) con la Real Sociedad B. Non a caso, la sua formazione è prima del girone e lotta per la promozione in Segunda Division (la nostra Serie B). Risultati che non sono passati inosservati in Germania.

Dunque, nella prossima estate, Xabi Alonso debutterà in un club professionistico, in una società di tutto rispetto in Bundesliga. Attualmente il Borussia M’gladbach si trova lontano dalle posizioni che consentirebbero una qualificazione in Europa. L’ex centrocampista avrà occasione di rifondare tutto e portare la Squadra del Basso Reno nelle posizioni che contano.