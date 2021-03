Juve, Pirlo: rottura con la squadra e Agnelli? Scelta fatta sull’allenatore

Juve, duro sfogo di Pirlo con la squadra e Agnelli: volano gli stracci dopo il ko con il Benevento, e potrebbe essere rottura con lo spogliatoio. Il club intanto medita sul futuro ma ha le idee chiare.

Juve, per Pirlo è rottura con la squadra e con Agnelli? E’ una domanda lecita dopo quanto ha svelato la Stampa. Dopo la sconfitta con il Benevento sarebbero volati gli stracci nello spogliatoio bianconero. Il quotidiano racconta dettagliatamente lo sfogo dell’allenatore contro i calciatori, e la notizia non farà piacere alla società, da sempre attenta a silenziare tutti gli spifferi. Tutto gira al contrario di come vorrebbe Agnelli che avrebbe avuto un acceso confronto con l’allenatore. E’ un dato di fatto, che necessita di una riflessione. Sul campo la Juve non ha centrato gli obiettivi prefissati, il mercato è stato fatto più pensando ai bilanci che alle necessità reali, e gli spifferi nello spogliatoio sono un segnale di rottura.

Andrea Pirlo è in bilico, e nonostante le mezze smentite, casuali e poco convincenti, il dato è chiaro. Agnelli ha un progetto, e questo è chiaro, così come è nella storia del presidente non perdere tempo e non amare le sconfitte. L’impressione è che il momento della Juventus necessiti di un intervento immediato, con un occhio ai bilanci, uno al futuro e un messaggio ai tifosi.

Le parole di Allegri, intervistato ieri a Sky Calcio Club, hanno scatenato i sostenitori bianconeri. Quello del tecnico è stato un saggio di calcio, da parte di una figura che alla Juventus in media ha vinto più di tutti nella storia. Agnelli riflette e ci pensa, perché la sua squadra ha perso identità. “Le squadre vanno costruite – ha sottolineato ieri Allegri – e i senatori non sembrano esserci più. Va ricostruita l’anima della squadra”. Parole che risuonano nella testa del presidente bianconero, che intanto non avrà gradito le voci sul caos negli spogliatoi dopo il match di ieri. L’esperienza di Pirlo potrebbe terminare a fine stagione? Difficile dirlo, ma una idea continua a prendere forza alla Continassa.

Juve, per Pirlo è rottura con la squadra e Agnelli? Svelato un retroscena dopo il ko col Benevento

Uno sfogo pesante, forse oltre i limiti, ma anche normale dopo una sconfitta che ha messo in mostra tutti i limiti della Juventus. Andrea Pirlo ha affrontato la squadra senza temere una possibile rottura. Lo ha svelato la Stampa, che ha fornito i particolari di un clima infuocato negli spogliatoi dopo la sconfitta di ieri. Sarebbero volate urla e insulti fra l’allenatore e il gruppo, e ci sarebbe stato un duro confronto anche con Agnelli.

Attimi di tensione, ma anche un passaggio fisiologico dopo 9 anni di vittorie e di dominio in Italia. La creatura di Andrea Agnelli però si è inceppata, e la rottura con Pirlo potrebbe essere dietro l’angolo. Le voci di un confronto acceso nello spogliatoio non fanno altro che alimentare le frizioni fra la dirigenza, l’allenatore e la squadra. Un tutti contro tutti che può anche starci, ma che la Juventus prenderà certamente come il punto per una nuova ripartenza.

Intanto è al vaglio la posizione di Andrea Pirlo. Difficile pensare ad un esonero in corsa. I bianconeri hanno già perso di vista gli obiettivi, e un intervento sarebbe forse stato più utile prima. Discorsi rimandati a fine stagione, mentre il nome di Allegri torna a diventare attuale. Sui social ci sperano in molti, e le voci di una possibile rottura fra Pirlo, la squadra e Agnelli, non fanno che alimentare i sogni dei tifosi.