Euro 2021, lo stadio della Danimarca pronto a riaprire

La Danimarca pronta ad aprire lo stadio Parken a ben 11mila spettori per Euro 2021, c’è l’annuncio da parte del governo.

Euro 2021 si avvicina e con esso anche i piani per riaprire gli stadi delle 12 città che ospiteranno la competizione. Si giocherà anche in Danimarca, per la precisione a Copenaghen, al Parken Stadium, costruito a inizio anni 90.

Questo stadio, può ospitare fino a 50mila spettatori, ma l’annuncio del governo danese sulla riapertura ne prevede solo 11mila, che per i tempi attuali di pandemia sono già tanti. La Danimarca, dunque, apre ai tifosi in un momento nel quale è meno colpita dal virus. Tuttavia se la situazione sanitaria dovesse complicarsi, ecco che ci sarebbero problemi nell’avere così tanti supporter allo stadio.

Una decisione, comunque, quella della Danimarca sull’apertura dell’impianto ai tifosi, che segue quelle dell’Inghilterra, che ha già messo su un bel progetto non solo per Euro 2021, ma anche per Premier e FA Cup, e quelle dell’Olanda che aprirà in occasione delle qualificazioni mondiali di questo periodo.

Leggi anche >>> Caos Germania, un calciatore positivo

Leggi anche >>> Italia Irlanda del Nord 2011: era la Nazionale di Prandelli

Stadio Parken, le partite in programma

Sono ben quattro le partite che si disputeranno allo stadio Parken di Copenaghen. Ovviamente, le prime 3 riguardano i padroni di casa della Danimarca, che per la prima volta ospitano un evento del genere.

Nel gruppo B, e conseguentemente allo stadio Parken, Eriksen e compagni dovranno affrontare: Finlandia, Belgio e Russia. Inutile dire, che la squadra di Lukaku, Mertens e De Bruyne è la favorita per finire prima, mentre Danimarca e Russia dovrebbero lottare per il secondo posto, ricordando che anche il terzo posto potrebbe dare l’accesso agli ottavi. La Finlandia dovrebbe essere il fanalino di coda.

Dopo le partite del girone B, ecco che allo stadio Parken in Danimarca, sarà disputata un’ulteriore partita, ovvero proprio uno degli ottavi di finale. Chiaramente, i danesi sperano di essere loro a giocararla.

Un’altra buona notizia in vista di Euro 2021 arriva quindi dai paesi che ospiteranno la competizione. Stavolta, dopo Inghilterra e Olanda, tocca alla Danimarca alimentare il sogno di tutti noi di vedere i match con un po’ di pubblico e di sentire i rumori e le grida dei tifosi allo stadio.