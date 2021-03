Caos Germania, un calciatore positivo: tremano i club di mezza Europa

La Germania ha comunicato di avere in rosa un calciatore positivo al Covid. In apprensione i club Europei.

La Germania ha comunicato ufficialmente di avere in rosa un calciatore positivo al Covid. Non è stato reso noto il nome, ma la situazione ha creato il caos nel ritiro. I giocatori sono confinati all’interno delle proprie stanze in attesa di nuovi controlli. Stasera è infatti in programma l’amichevole con l’Islanda, che a questo punto potrebbe saltare. Nessuna comunicazione ufficiale sull’eventualità di annullare la partita, mentre il nome del calciatore coinvolto sarebbe trapelato.

Cresce quindi la preoccupazione per i top club di tutta Europa, che hanno tanti elementi convocati da Loew. Anche l’Atalanta è in apprensione per Robin Gosens, che è stato scelto dal commissario tecnico per le amichevoli. Intanto nel pomeriggio verranno effettuati nuovi test per evitare un focolaio all’interno del gruppo.

Tutte le società sono in contatto in queste ore con lo staff tedesco per capire chi sia il calciatore positivo al Covid nella Germania, ma il nome sembra essere trapelato. E intanto a Duisburg si attende di capire se la partita con l’Islanda sia o meno da rinviare.

ℹ️ Yesterday's PCR tests revealed a positive case this morning. The player who tested positive is currently asymptomatic and was promptly isolated. Contact tracing is currently being carried out. #GERISL #DieMannschaft — Germany (@DFB_Team_EN) March 25, 2021

Resta quindi il grande interrogativo sulla necessità di affrontare le amichevoli in un periodo in cui la stretta del Covid è ancora forte. La Germania come la Polonia è costretta a fare i conti con un calciatore positivo al Covid, e gli uomini di Loew arrivano da 5 campionati differenti e da molti club. Ecco perché la situazione preoccupa e non poco. La Bild intanto ha da poco comunicato che il calciatore coinvolto dovrebbe essere Jonas Hoffmann del Mönchengladbach, che sarebbe asintomatico, ma la nazionale non ha ancora reso noto il nome.

Tutti in fila quindi per capire come si evolverà la vicenda, mentre nel pomeriggio i calciatori saranno sottoposti a nuovi test e potrebbero essere tenuti in quarantena. Il match con l’Islanda dovrebbe quindi saltare in attesa di scongiurare il pericolo per i compagni d’avventura in nazionale.

I media tedeschi raccontano di discussioni in corso con le autorità sanitarie locali per decidere il da farsi, mentre tifosi e club continuano a calcolare i problemi derivati dalle amichevoli, e il dibattito si allarga e si accende.