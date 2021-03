Calciomercato, Locatelli fa impazzire tutti: il Sassuolo chiede tanto

Locatelli del Sassuolo ha segnato il primo gol in nazionale contro la Bulgaria, mettendo un altro punto nella sua bellissima stagione.

L’Italia di Mancini prosegue il suo percorso per la qualificazione mondiale a Qatar 2022, e batte la Bulgaria per 2-0. Il primo gol è arrivato su rigore con Belotti, il secondo lo ha segnato nel finale per chiudere il match, Manuel Locatelli del Sassuolo.

Il centrocampista, sta facendo una grande stagione con i neroverdi, complici le grandi prestazioni condite da 3 gol e 2 assist, tutti in Serie A. Chiaramente, anche lui è un po’ sceso di prestazione come il resto della squadra nel 2021, ma con la sua classe emerge lo stesso.

Il Sassuolo di De Zerbi non può fare a meno di lui, infatti Locatelli ha saltato appena 2 partite in campionato, una per squalifica e un’altra per infortunio. Adesso il centrocampista, con il primo gol in nazionale, probabilmente acquisirà anche più consapevolezza della sua forza, il che lo proietta al centro del mercato estivo.

Locatelli, per il mercato c’è la Juve ma non solo

Locatelli è un prodotto del vivaio del Milan, che lo prese nel 2010 dalle giovanili dell’Atalanta. Nel 2015/2016 ha esordito in Serie A, ma è dalla stagione successiva che diventa parte stabile della prima rosa rossonera. Tuttavia, è stato poi ceduto al Sassuolo, prima in prestito e poi a titolo definitivo, ma adesso con le sue buone prestazioni potrebbe presto lasciare i neroverdi.

Tra tutte le squadre interessate a Locatelli del Sassuolo, spunta la Juventus. Per i bianconeri sta per iniziare un nuovo corso, dopo 9 anni di successi in campionato, e soprattutto a centrocampo ci sarà grande rivoluzione. Però, anche l’Inter è sul giocatore, anche perché come sembra Vidal dovrebbe partire per altri lidi, oltre a fatto che c’è molta stima da parte di Conte.

Addirittura, inoltre, per Locatelli del Sassuolo ci sarebbero anche le squadre inglesi, su tutte il Manchester City di Guardiola. Così come Conte, anche il tecnico spagnolo è un suo grande estimatore. Infine, dalla Spagna è interessato anche il Real Madrid, in attesa di vedere chi sarà il prossimo allenatore. Quel che è certo, è che il prezzo del giocatore classe 1998, è fissato sui 40 milioni di euro.

La stagione di Locatelli con il Sassuolo, e ora pure con la nazionale, è ottima. Riesce a disputare spesso partite di qualità e quantità, dando tecnica al centrocampo, e riuscendo anche a creare spazio per gli attaccanti sul fronte offensivo. Di certo, anche se a prezzo alto, è un’occasione da non lasciarsi scappare.