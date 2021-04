Juventus-Napoli, perché il rigore di Insigne ‘condanna’ i bianconeri

Potrebbe valere più del previsto il rigore ieri segnato da Insigne nel finale di Juventus-Napoli. Il capitano ospite al 90esimo sigla una rete con un peso potenzialmente decisivo. Per la volata Champions i bianconeri devono evitare un fattore che li condannerebbe.

Ai fini del mero risultato sportivo il gol di Insigne su rigore non ha avuto un grande impatto. La Juventus si porta a casa lo scontro diretto per la Champions, vola a più 3 proprio sul Napoli in virtù delle reti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Tutta la differenza del mondo, però, la trasformazione del capitano ospite potrebbe farla a fine campionato, in particolar modo se dovesse concretizzarsi una realtà che condannerebbe la squadra di Pirlo.

Pur avendo vinto ieri sera all’Allianz, infatti, la Juventus in caso di arrivo a pari punti con il Napoli sarebbe in svantaggio negli scontri diretti. La gara di Napoli la firmò proprio Insigne, e ancora su rigore, e quell’1-0 ottenuto al Maradona potrebbe avere a fine stagione un’importanza incredibile. I bianconeri insomma devono evitare l’arrivo al quarto posto con gli stessi punti del Napoli, perché in questo caso sarebbero gli attuali campioni d’Italia a scivolare in Europa League.

Juventus, Napoli e gli altri scontri diretti per la Champions

La Juventus dovrà quindi ben guardarsi dal concludere questo campionato a pari punti con il Napoli, perché in questo caso perderebbe una posizione in classifica. Gli uomini di Pirlo, attualmente, sono in vantaggio negli scontri diretti con Lazio e Roma (avendo già giocato sia l’andata che il ritorno), mentre si attende il secondo match contro le altre rivali per l’Europa. Con l’Atalanta si ripartirà dall’1-1 dell’Allianz Stadium, quindi la Juve sarà costretta a vincere a Bergamo o a pareggiare con più di un gol.

È curioso il fatto che i più criticati dai tifosi juventini e napoletani siano rispettivamente #Ronaldo e #Insigne 32 gol e 4 assist

15 gol e 9 assist#JuventusNapoli #Juventus #Napoli — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) April 8, 2021

Importantissima invece la vittoria di San Siro contro il Milan: la Juve è forte del 3-1 ottenuto in trasferta contro la squadra che, attualmente, è appena un punto sopra ai bianconeri in classifica. Non fa testo, sempre per il discorso arrivo a pari punti, la partita contro l’Inter: i nerazzurri arriveranno a Torino con la possibilità (anche) di vincere lo scudetto in casa dei rivali.

Tutti discorsi teorici, che torneranno di stretta attualità solo in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre. La corsa alla Champions, 6 squadre per tre posti, si fa più serrata che mai.