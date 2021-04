Real Madrid-Barcellona, dove vedere il Clasico in diretta: l’ultimo di Messi?

Diretta Real Madrid contro Barcellona, la partita che infiamma tutta la Spagna e che questa volta avrà uno spettatore interessato in più: l’Atletico Madrid. Scontro diretto tra le due grandi rivali che inseguono la vetta, Simeone tifa per il pareggio.

Uno dei Clasicos più attesi degli ultimi anni in Liga. Real Madrid Barcellona interessa non solamente le due grandi rivali di Spagna, ma quest’anno avranno davanti alla televisione anche uno spettatore d’eccezione in più. Si tratta dell’Atletico Madrid, attualmente capolista ma che negli ultimi tre mesi si è fatto clamorosamente rimontare in classifica da merengues e blaugrana. Ora il Cholo teme il sorpasso, e per questo tiferà per un pareggio che possa permettere ai suoi di allungare su entrambe.

Al momento la parte alta della classifica della Liga recita Atletico Madrid 66, Barcellona 65 e Real Madrid 63. I colchoneros sperano in una frenata delle inseguitrici, in modo da poter allungare nuovamente. Sia Barcellona che Real Madrid però arrivano a questo Clasico con il vento in poppa: entrambe reduci da un bel momento non vogliono stoppare la loro corsa verso la testa. Domani, ore 21:00, a Madrid insomma uno scontro che prevede fuoco e fiamme.

Ma dove poter seguire uno dei Clasicos più importanti e significativi della storia recente della Liga? L’appuntamento è su DAZN.

Real Madrid Barcellona, diretta su DAZN

Tutte le gare stagionali del Real Madrid sono state giocate al centro sportivo di Valdebebas e il Clasico contro il Barcellona non farà eccezione. Domani sera alle ore 21:00 squadre in campo per la partita che attende con trepidazione tutta la Spagna calcistica. In Italia la gara sarà trasmessa live da DAZN solamente sull’app. Non ci sarà invece la diretta su DAZN1, canale 209 del satellite, per chi ha aderito all’offerta con Sky.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in un grande momento di forma e, se nelle prossime settimane non ci dovessero essere notizie a riguardo, potrebbe anche essere l’ultimo Clasico per Messi e Sergio Ramos (comunque out per infortunio), entrambi in scadenza di contratto.

Poco più di 24 ore alla super sfida dello stadio Alfredo Di Stefano: squadre in campo con queste formazioni?

REAL MADRID (3-5-2) probabile formazione: Courtois; Militao, Nacho, Mendy; Lucas Vazquez, Kroos, Casemiro, Valverde, Marcelo; Benzema, Vinicius. All. Zidane

BARCELLONA (3-5-2) probabile formazione: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Dembelè. All. Koeman

La gara di andata se la aggiudicò il Real Madrid, che espugnò il Camp Nou battendo il Barça per 3-1.