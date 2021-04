Milan, Mandzukic colpito dalla maledizione della 9: a Parma per rifarsi

La maledizione della maglia numero 9 del Milan ha colpito anche Mandzukic, autore di un brutto ritorno in Serie A.

La stagione volge al termine, con il campionato che entra nel vivo. Il Milan, deve difendersi dagli attacchi di Juventus, Atalanta e Napoli, ma non può contare nemmeno quest’anno sul suo numero 9, ovvero Mario Mandzukic.

Il croato, è arrivato a zero nella sessione di gennaio, ma ha potuto giocare solo 5 partite, dove non ha mai brillato. Poi, ha subito un infortunio muscolare, che gli ha fatto saltare 7 partite di campionato e 3 di Europa League. Su di lui, dunque, pare aleggiare la maledizione della maglia numero 9 del Milan.

La maledizione del numero 9 al #Milan continua… pic.twitter.com/Hkgq89JJ4a — Chiamarsi Bomber (@ChiamarsiBomber) January 17, 2019

Mandzukic, infatti, ha degli illustri e sfortunati predecessori, quali: Higuain, che addirittura a gennaio 2019 cambiò squadra per andare al Chelsea; Piatek, che come l’argentino è durato solo 6 mesi; André Silva, il quale in Bundesliga nella classifica dei gol è dietro solo a Lewandowski, dopo vari prestiti è andato via definitivamente.

Questi sono solo gli ultimi, ma ce ne sono ancora tanti altri: Pato, Matri, Luiz Adriano, Torres, Destro, Lapadula. Tutti hanno sofferto la maledizione della maglia numero 9 ereditata da Pippo Inzaghi, e anche Mandzukic non sembra essere da meno. Tuttavia, il suo recupero potrebbe aiutare il Milan a difendere la zona Champions, e rompere il sortilegio.

Ibrahimovic, quando vede il Parma si esalta

Con il recupero di Mandzukic, a parte l’assenza per infortunio di Daniele Maldini, il reparto offensivo del Milan torna al completo. In particolare, scalpita Zlatan Ibrahimovic, che quando vede il Parma, si esalta e si scatena.

Lo svedese, infatti, in 12 incontri contro i ducali, con le tre maglie indossate in Italia, ha messo a segno ben 10 gol, più 3 assist. Inoltre, le sue squadre non hanno mai perso contro il Parma, anzi le vittorie sono state 10 con 2 pareggi.

Ibrahimovic, ancora, ha uno dei suoi ricordi più dolci in carriera contro gli emiliani. Difatti, il 18 maggio del 2008, conquistò lo scudetto con l’Inter, proprio segnando e battendo gli avversari di domani. Indimenticabile, poi, l’esultanza con cui travolge l’allora tecnico nerazzurro, Roberto Mancini.

Il Milan, quindi, è pronto al rush finale in Serie A. Difendersi dagli attacchi delle inseguitrici non sarà facile, ma col Parma Ibrahimovic dovrà fare il suo, e il ritorno di Mandzukic può dare un’altra arma a Pioli per l’approdo in Champions League.