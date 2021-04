Real Madrid-Barcellona, Benzema esagerato: gol di tacco – VIDEO

Benzema sblocca con uno stupendo gol di tacco la gara fra Real Mardrid e Barcellona. Rete incredibile del francese.

Nel giorno in cui il suo procuratore ha attaccato duramente Deschamps, Benzema in Real Madrid-Barcellona ha messo a segno un gol capolavoro di tacco. Una perla preziosa che arriva nella partita più attesa della Liga. La ha sbloccata l’attaccante che dopo l’addio di Ronaldo segna senza sosta, ed ha portato in vantaggio i Blancos nel Clásico.

Benzema con uno scatto fulminante ha bruciato la difesa del Barcellona, e di tacco ha raccolto l’assist di Lucas Vazquez, segnando un gol clamoroso. Una vera gemma che resterà nella storia della partita più attesa dai sostenitori spagnoli. Arriva nel giorno in cui il suo procuratore ha duramente criticato il ct della nazionale francese, accusato di non aver mai preso in considerazione la convocazione del suo assistito.

Real-Barcellona, Benzema decisivo con una rete di tacco: la nazionale però non apre

Sarà davvero difficile per Deschamps continuare a rinunciare a Benzema. Il calciatore è escluso dalla nazionale da tanto tempo, dopo la brutta storia che lo ha coinvolto nel caso Valbuena. In questa stagione però il suo rendimento è forse il migliore da quando è iniziata la sua lunga avventura in Spagna. Gol, assist e una presenza costante e pericolosa sul fronte offensivo dei Blancos.

RIVEDI IL GOL DI TACCO DI BENZEMA — clicca qui

Anche oggi nel Clasìco fra Real e Barcellona ha segnato un gol di tacco che è un mix di forza, potenza e qualità. Ha attaccato l’area di rigore con velocità a caccia del suggerimento di Lucas Vazquez. Colpo di tacco preciso sul primo pale ed esplosione di gioia del Real, che ha sbloccato la gara con il Barcellona con una azione di grande qualità.

Un altro messaggio ai tifosi francesi, che in un sondaggio hanno chiesto con forza una convocazione per la nazionale. Chissà se la rete di oggi possa muovere qualcosa in Deschamps, che senza di lui ha vinto un Mondiale, ma che con Karim Benzema potrebbe dare la caccia a nuovi traguardi.