Abbiamo le prime due semifinaliste della Champions League 2020/’21. Sono il PSG e il Chelsea che, nonostante i rispettivi ko (entrambi per 1-0) eliminano rispettivamente Bayern Monaco e Porto. I risultati di Champions League.

Tutte le attese della serata erano rivolte, comprensibilmente, al Parco dei Principi. Finale anticipata quella tra PSG e Bayern Monaco, che danno vita a una partita spettacolare per tutti i 90 minuti di gioco. Termina 1-0 per gli ospiti, che in virtù delle reti in trasferta vengono eliminati dalla competizione.

Primo tempo pirotecnico al Parco dei Principi. Sulla falsariga della gara d’andata il Bayern fa la partita alla ricerca disperata di due gol, ma le occasioni migliori ce le hanno i padroni di casa. Neymar nel giro di 40 minuti colpisce tre legni, Neuer è decisivo in almeno altre due circostanze sugli attacchi dei campioni di Francia. I bavaresi tengono botta, con bravura e fortuna, e colpiscono proprio allo scadere della prima frazione di gioco con Choupo Moting, il bomber di scorta vice Lewandowski che bissa così anche il gol della gara d’andata.

Alaba consoling Neymar after PSG lost 2020 ucl final to Neymar consoling Alaba after PSG knocked out Bayern. #ChampionsLeague #PSGBayern pic.twitter.com/QguzcMFW7D — Ayush Srivastava (@somrealsauce) April 13, 2021

Nella ripresa ritmi serrati e occasioni, i campioni d’Europa in carica però non riescono a concretizzare le numerose chances costruite e il PSG, sebbene meno pericoloso rispetto al primo tempo, riesce a condurre in porto partita e qualificazione.

Risultati Champions League, eurogol di Taremi- VIDEO

Nell’altra gara della serata, in quel di Siviglia (dato il divieto di trasferta in Inghilterra) il Chelsea è chiamato ad amministrare il rassicurante doppio vantaggio ottenuto al Do Dragao. Primo tempo soporifero con i blues che non rischiano praticamente mai e il Porto fin troppo timido. Nella ripresa partita un po’ più movimentata, nonostante la scarsità di vere occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. Negli ultimi istanti di gara l’eurogol di Taremi che in rovesciata infila il vantaggio sotto l’incrocio. Non basta però in virtù del 2-0 londinese dell’andata. Tuchel per il secondo anno consecutivo raggiunge (almeno) la semifinale di Champions League.

Domani sera gli ultimi due quarti di finale tra Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid.