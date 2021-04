Taremi, super-gol allo scadere di Chelsea-Porto – VIDEO

Mehdi Taremi si rende protagonista in una gara soporifera tra Chelsea e Porto: il euro-gol in rovesciata. L’iraniano raggiunge anche un primato molto curioso.

Il Chelsea perde 0-1 contro il Porto, ma supera ugualmente il turno e accede alle semifinali, in attesa di scoprire la prossima avversaria che sarà una tra Real e Liverpool. La partita non è molto divertente. Il vantaggio dei Blues dell’andata (2-0) rende l’impresa dei portoghesi assai complicata. Il primo tempo termina a reti bianche e la squadra portoghese non riesce a riaprire la sfida, destinata a chiudersi in parità.

Conceicao manda in campo Mehdi Taremi a mezz’ora dalla fine. Il numero nove è stato già autore di una rete lampo contro la Juventus, all’Allianz Stadium. Quest’oggi si è ripetuto allo scadere, quando mancavano trenta secondi, troppo tardi per riaprire la partita.

Taremi, il gol in rovesciata da premio Puskas

Solo sul finale, la gara di Champions si sblocca e a farlo ci pensa Taremi, con un super-gol in rovesciata. L’iraniano al 93′ spedisce il pallone nell’angolo più lontano della porta di Mendy, alzandosi in aria con una bicicletta favolosa, da premio Puskas.

Il centravanti del Porto è il primo calciatore iraniano a segnare ai quarti di finale di Champions League. Una serata indimenticabile per lui, resa meno amara con un golasso che rimarrà impresso nella sua mente per molto tempo. Forse eternamente.