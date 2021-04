Junior Messias oro di Crotone. Nella stagione disastrata del Crotone, oltre a Simy c’è un talento maturato al punto giusto. Sarà asta di mercato?

Junior Messias sarà un pezzo pregiato del prossimo calciomercato? Prezzo accessibile, ottima resa, maturazione al punto giusto. Servirebbe a molti il talento e la versatilità del brasiliano, che quest’anno è conosciuto anche dai più disattenti. Perché del Crotone quello che va è proprio l’attacco, la verve ritrovata di Simy con annessi 16 gol in campionato, nonché la versatilità offensiva di Junior Messias.

Il calciatore per caso, o quasi. Perché sino a qualche stagione fa trasportava da fattorino elettrodomestici in Piemonte, giocava da dilettante e anche lì stupiva. Fu proprio durante un torneo Acsi che il suo talento brillò e se ne accorse Ezio Rossi, che lo portò a Casale in Eccellenza. Andò in una squadra dal passato glorioso e dimostrò di non essere un giocatore da futsal, bensì un elemento altrettanto fenomenale nel campo largo. Prestazioni e capacità di gioco, insomma, da non sottovalutare.

Da lì un graduale crescendo, il Chieri e poi il Gozzano, anche se la Pro Vercelli aveva tentato un tesseramento impossibile per la burocrazia. A Gozzano la Serie C, il Crotone lo acquistò, lo lasciò ancora in provincia e le riportò in Calabria per la Serie B. Dove divenne fondamentale per mister Stroppa e per la seconda promozione in Serie A dei calabresi.

La joya del gioco

Junior Messias in Serie B è stato uno dei migliori elementi, parlano per lui le 34 presenze e i 6 gol decisivi nei rossoblu. La missione della Serie A sembrava qualcosa di troppo grande, ma nulla è impossibile per chi consegnava lavatrici, 29 presenze e 8 gol quest’anno sono la dimostrazione di grande efficacia.

Messias, nello scacchiere tattico, è universale. Nato come ala destra, si è adattato un po’ in tutti i ruoli. Ha giocato da seconda punta, creando spazi per Simy, ma ha anche arretrato il suo raggio d’azione. Da trequartista se non proprio da centrale di centrocampo a cinque, perché il piede è ottimo ma anche la capacità di bloccare gli avversari non scherza.

È un trequartista operaio, merce rara nel calcio. Nel Crotone condannato alla Serie B, c’è ora da valutare il futuro del brasiliano. Adatto per molte squadre, nonché apri scatole per squadre che hanno bisogno di fantasia. Si partirà da una quotazione di otto milioni, ma potrebbe ben presto scatenarsi un’asta. Classe 1991, è arrivato alla piena maturazione calcistica, per una carriera decollata in maniera vertiginosa e inattesa.

Messias, dunque, in attesa di un salto di qualità. Chi acquisterà il doppio pacchetto con Simy non avrà problemi offensivi per un bel pezzo. Pochi mesi e se ne saprà di più, uno dei protagonisti inattesi della Serie A ha già la valigia pronta.