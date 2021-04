Il fattore Stevan Jovetic ha scombussolato la Ligue 1. Lille e Psg devono temere un Monaco che ha ritrovato gol, spettacolo e un leader a sorpresa.

Il campionato francese ha un uomo copertina. Stevan Jovetic sembra esser tornato quello di un tempo, ovvero un giocatore in grado di illuminare con gol e assist le squadre in campo. Come fece per tanti anni a Firenze e poco nelle altre sue destinazioni, compresa quella interista: un altro calciatore arrivato in nerazzurro e salutato senza troppi rimpianti.

Jovetic col piattone a giro 😏

Il Monaco ora è a un passo dal Lione 😎#Ligue1 #DAZN pic.twitter.com/HseMP1vYPQ — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 1, 2021

L’ex rimpianto interista è ora l’arma in più nel campionato francese per il Monaco. Il montenegrino è l’uomo in più dei monegaschi, che davanti avevano bisogno di un qualcosa in più. Con Pietro Pellegri sulla via dei saluti, è Jovetic l’elemento utile per il salto di qualità. Lo dimostrano anche gli ultimi risultati della squadra allenata da Niko Kovac. Che ha registrato il 4-0 contro il Saint Etienne, il 4-0 contro il Metz e il 3-0 contro il Digione, dove è andato in gol anche Stevan Jovetic.

Crescita e numeri interessanti per la squadra del Principato, diventata ormai un terzo incomodo nella lotta al titolo. Il Monaco è in crescita e non ha nulla da perdere, anzi. Soprattutto è la Ligue 1 a guadagnarci in spettacolo, con quattro squadre raccolte in cinque punti. Spettacolo ed emozioni, il Psg è quella che rischia di più.

Non bastano i miliardi

Se c’è una lezione che sta dando la Ligue 1, è quella di non dover necessariamente spendere un trilione di dollari per allestire squadre vincenti. Il Lille è primo a quota 69, il Monaco a 65 è terzo, il Lione è quarto a 64 punti. Il Psg, che ha speso molto di più delle tre citate, è secondo a quota 66 punti e in campionato ha perso la bellezza di otto gare.

Al di là di quanto fatto vedere in Europa, è in Francia che aumentano i rimpianti. Nonostante i 21 gol siglati da Mbappè e i 12 di Kean, il Psg ancora ha il fiatone sul collo per questi sei incontri che mancano al termine del campionato.

Proprio il Monaco sembra essere la più pericolosa in questo rush finale. Intanto per la forma, poi per la verve offensiva: oltre Jovetic (cinque gol nel 2021), da registrare la capacità offensiva di Ben Yedder. Spesso poco conclamato, ma vicecapocannoniere a quota 17, tre reti in più del suo compagno Volland. Proprio i monegaschi in Ligue 1 hanno segnato 67 gol, quattro in meno del Psg.

Sei gare al termine e tante incertezze, chiaramente il Lille che sta davanti vincendole tutte non avrebbe problemi. Ma il calendario e la forma generale vanno visti a 360 gradi: chi sbaglia di meno, sarà campione in Francia.