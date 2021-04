Roma-Ajax, ritorno dei quarti di Europa League: le reazioni social

Si Avvicina Roma-Ajax, ovvero il ritorno dei quarti di Europa League, e sale anche l’adrenalina nelle reazioni social dei tifosi romanisti.

La Roma è pronta a affrontare l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, forte della vittoria per 2-1 dell’andata a Amsterdam. Stavolta, sarà ancora più dura, perché già all’andata gli olandesi hanno fatto meglio per più tratti della partita, soprattutto nel primo tempo, e hanno avuto più occasioni da gol.

La squadra giallorossa, però, è lanciatissima e non vorrà farsi dominare in casa, allo stadio Olimpico. L’allenatore Fonseca ha tuttavia dei problemi di formazione, con il giovane Calafiori ancora utilizzato per via dell’infortunio di Spinazzola.

Dall’altra parte, i lancieri d’Olanda sperano che il loro portiere non sia protagonista in negativo come l’ultima volta, vista la papera di Scherpen su Pellegrini. Oltre al fatto, che cercheranno di assaltare la porta difesa da Pau Lopez sin dall’inizio, almeno questo pare il piano già annunciato la scorsa settimana. Roma-Ajax, quindi, si preannuncia una partita scoppiettante.

Roma-Ajax, le reazioni social

Roma-Ajax, inoltre, si gioca già dal sorteggio anche su internet, con le reazioni social da parte dei tifosi. Del resto, la fibrillazione il giorno della partita è tanta, e va sfogata con dei post che facciano sapere a tutti come si passano le ore prima dell’inizio del match.

Ore 8.30, ansia, tachicardia, fomento. Ma ricordiamoci che è solo un gioco. Si sì#RomaAjax 🟠🔴 — Valerio Mangolini (@RomaNelCervello) April 15, 2021

In realtà, non è solo un gioco. Specialmente in una piazza calda come quella di Roma, il calcio è vissuto in modo molto caldo, a mo’ di torcida sudamericana. Tutti i tifosi sono in fibrillazione già giorni prima della partita, figuriamoci nella giornata in cui si disputa.

#RomaAjax emotivamente sto come 3 anni fa — Nico Bruce Harper #Iosonoantifascista (@domenicoditell1) April 15, 2021

Ritorna in mente, per i tifosi romanisti, anche la partita del 2018 con il Barcellona. Allora, erano i quarti di Champions League, e la squadra giallorossa vinse 3-0 rimontando lo svantaggio dell’andata, compiendo una rimonta straordinaria. Il match con l’Ajax, seppur diverso in quasi tutto, può effettivamente dare le stesse sensazioni.

Ci sono anche i tifosi olandesi, però, a aspettare con ansia la partita di stasera. Per darsi animo e forza in vista dell’impresa, loro dicono che non è finita, anche in modo simpatico come in questo tweet. Del resto, tutto il mondo è paese.

Roma-Ajax, dunque, si gioca già tramite le reazioni social. I tifosi giallorossi vogliono la vittoria, e una grande prestazione, non solo nel risultato ma anche per l’atteggiamento dei calciatori.